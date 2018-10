"No se puede mentir a las familias", advierte el PP a la edil de Educación

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Belén Fernández Acevedo, exigió ayer la apertura "de inmediato" de un expediente para que los técnicos municipales puedan evaluar los posibles incumplimientos de contrato de la empresa adjudicataria de la gestión de los comedores escolares, mientras que Ciudadanos anunció que pedirá explicaciones a la concejala Mercedes González (Somos) sobre las "deficiencias" del servicio.

Fernández Acevedo declaró que González "no puede seguir mintiendo y engañando a las familias y alumnos de los centros públicos de la ciudad". La edil considera que "estamos ante un problema real de falta de calidad y atención" y considera que el comportamiento del tripartito en esta materia "resulta ofensivo para los niños y niñas" que están padeciendo las consecuencias de los fallos en el servicio denunciados por el colegio público La Ería este viernes.

La concejala popular ve necesario que sean los funcionarios los que determinen el grado de cumplimiento de las condiciones del contrato. "No se puede pedir que la empresa adjudicataria diga si ha cumplido o no los términos del contrato", declara en relación al anuncio de la edil de Educación de requerir a la compañía una aclaración sobre si está o no desarrollando correctamente su actividad.

Del mismo modo, la concejala del PP reprocha la falta de soluciones por parte del gobierno a unos problemas que, señalan, empezaron en septiembre con el inicio de curso. "Ha pasado un mes y no ha hecho absolutamente nada", critica Fernández Acevedo.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Luis Zaragoza pidió al gobierno aclaraciones sobre todo lo que está sucediendo respecto al servicio y las correspondientes quejas de usuarios. "Este gobierno nos debe dar explicaciones de si esta empresa está incumpliendo el contrato, o por el contrario está ofreciendo un servicio deficiente como denuncian varios centros educativos y muchísimos padres", apunta el edil, recordando que la oferta de productos frescos fue una de las principales razones tenidas en cuenta a la hora de adjudicar el contrato público a la compañía.