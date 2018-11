Oviedo saca a oferta pública 112 empleos, una convocatoria "sin ningún precedente"

La Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo para el año 2018 incluye un listado de 112 puestos de trabajo, según el equipo de Gobierno municipal el mayor paquete de empleos públicos de la historia del Consistorio. "Es una oferta sin ningún precedente, una decisión política que va más allá de las elecciones de mayo y que responde a nuestro compromiso de creación de empleo. Esperamos acabar con todos los trámites durante el primer trimestre del 2019 y luego empezar a convocar las oposiciones, empezando por las que ofertan un mayor número de plazas", explica Iván Álvarez (IU), el concejal de Personal.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en las sesiones celebradas los días 5 y 19 de octubre, un pacto negociado con los sindicatos que incluye una lista con las siguientes plazas: Técnicos de gestión (4), administrativos (7), auxiliares administrativos (42), auxiliar de información y servicios (1), auxiliares de biblioteca (2), conserjes-subalternos (28), licenciado o grado en Ingeniería Industrial con máster en Prevención de Riesgos Laborales (1), arquitecto del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (1), arquitecto (1), procurador (1), técnico informático (1), técnico en relaciones laborales (1), ayudante de biblioteca (1), trabajadores sociales (2), comisario principal (1), agentes de la Policía Local (3) y operario (1).

Según explica Iván Álvarez, la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público le ha permitido al Ayuntamiento ofertar tantos puestos de trabajo. "Antes se permitía reemplazar a la mitad de las personas que se jubilaban y ahora se ha subido al cien por cien. Y en Ayuntamientos como el nuestro, en los que cumplen ciertos criterios estabilidad, ese porcentaje sube un ocho por ciento más", dice Álvarez. Las sentencias a favor del personal del área de Recaudación y de aquellos trabajadores contratados en su día por la fórmula de la colaboración social -todos ellos han sido reconocidos como personal laboral no fijo de plantilla- también influyeron a la hora de poder ampliar la oferta, ya que todas estas plazas se incluyen en el listado. "Es una fórmula que nos permite recuperar todos esos puestos para el Ayuntamiento. Hay muchos trabajadores que son indefinidos no fijos y que están a punto de jubilarse. Si eso ocurre esas plazas no se pueden reponer porque sólo está permitido cubrir las que son de funcionarios", resume el edil de IU.

La duda es ahora cual será el criterio elegido por el Consistorio para convocar esas plazas surgidas de los varapalos judiciales: si salen por oposición los actuales trabajadores tendrán que enfrentarse a cualquier postor en igualdad de condiciones, pero si se convoca un concurso-oposición podrían tener ventajas en función de los méritos que se tengan en cuenta a la hora de decidir.

El concejal de Personal asegura que en la Oferta Pública de Empleo hay puestos de trabajo que llevaban sin convocarse desde el año 2007. "Hemos conseguido sacar plazas en la Policía Local, ya están a punto de incorporarse 19 nuevos bomberos, técnicos de informática, trabajadores sociales... Y otra de las novedades es que se va a crear una bolsa de empleo para cada oposición, algo que no había hasta ahora en el Ayuntamiento", subraya.

El concejal de Personal sostiene que las 112 plazas que van a salir a oferta pública no van a ser las últimas. "Ya estamos negociando la oferta del año que viene y tenemos previsto sacar otros 33 empleos, por lo que sumaríamos 145 en dos años. Nosotros nos habíamos comprometido a crear empleo público y lo estamos haciendo. No es casualidad que Izquierda Unida haya elegido esta concejalía. Estoy seguro de que van a presentarse miles de personas", subraya Iván Álvarez.