Melendi: "Ingresé en un centro para adictos al ver sufrir a mi madre"

"Vi sufrir a mis padres y me fui a un centro de desintoxicación", Hasta ahí llegó Melendi ayer en el Calatrava, ante 2.100 adolescentes. Se le veía nervioso y sin un discurso preparado. No fue a cantar pese a que algún que otro fan se lo pidió. Fue a hablar de sus problemas con las drogas y sus altibajos. Incluso de aquella vez hace once años en que le echaron de un avión a México por mantener una actitud violenta y agresiva. El discurso fue una sorpresa y puso el broche de oro al congreso que organizó la Fundación "Lo que de verdad importa" en el Calatrava para promover valores éticos entre los jóvenes, en un acto que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

El cantante asturiano tomó el relevo del televisivo Pedro Aguado, exjugador profesional de waterpolo y alma del programa "Hermano mayor". Tras un saludo informal y un "Hala Oviedo" se aclaró la garganta, tomó aire y dio a entender que iba a exponer algo serio. "Quiero que sepáis que lo malo que nos pasa la mayoría de las veces ocurre por ponernos palos en las ruedas a nosotros mismos. Yo me he boicoteado mucho. Hasta en un avión". Melendi se sentó en una silla, bebió agua y cerró los ojos. Cuando parecía que iba a arrancar el discurso se tumbó en el suelo e hizo la croqueta hasta que pareció relajarse del todo. Volvió a la silla y comenzó a desnudar su alma ante el auditorio.

"Ingresé en un centro para adictos al ver sufrir a mi madre y a mi padre", dijo Melendi. Tenía veintipocos años, había vendido un millón de discos y no podía dar un paso sin firmar autógrafos. La clínica estaba en Colombia. El médico que le atendió allí llegó a comentarle con sorna: "Algunos sois muy boludos. Venís a Colombia a drogaros y luego volvéis a curaros". Allí estuvo interno cuatro meses. Se sentía mucho mejor al salir, pero recayó.

Empezó a leer Filosofía para intentar entender de dónde provenía su necesidad de refugiarse en las sustancias. Sin embargo, no halló respuesta. Con "un cacao mental importante" conoció a una persona que le cambió la vida. Era Joaquina Fernández, una experta en Reiki (técnica japonesa basada en la transferencia de energía a través de la imposición de manos) que falleció el año pasado. "Me dio la vuelta a la cabeza. Ella me enseñó que lo importante es huir del miedo y ser coherente", dijo el cantante

A punto de cumplir 40 años, Melendi afirma sin pudor que aquel éxito temprano le quedaba muy grande. "Con la fama y el dinero llegaron cosas difíciles de explicar si no las vives y que son producto de un profundo desengaño con el concepto de éxito social". En un generoso ejercicio de introspección, el cantante reconoció cometer "los típicos micromachismos de tío" a diario, pero también que trabajaba para evitarlos y no caer en ellos.