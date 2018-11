El Alcalde reconoce que Santullano "será un tapón" si no se hace la Ronda Norte

El Alcalde de Oviedo reconoce que el bulevar de Santullano, el gran proyecto del tripartito para el mandato en curso, podría ser un fracaso si no llega acompañado de la Ronda Norte. Wenceslao López advirtió ayer de que la gran actuación proyectada en el entorno de San Julián de los Prados "será un tapón" y "generará grandes problemas" si no se acompaña de una circunvalación en la zona norte de la ciudad. El socialista utilizó este argumento para defender su propuesta de un trazado que incluya un túnel de tres kilómetros entre el Fundoma (al final de la AS-II) y La Florida, que ha levantado ampollas entre los socios de gobierno, hasta el punto de que Somos rechaza la idea por "incompatible" con la protección del Naranco acordada previamente por el tripartito.

López insiste en que su propuesta busca justamente lo contrario a lo que le afea Somos. "Se trata de una alternativa en la que prima lo medioambiental sobre lo económico", indica el regidor socialista, quien consideró la reunión del jueves con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el momento oportuno para establecer esta prioridad. "Fomento iba a presentar al menos tres propuestas, todas marcadas por lo económico", apuntó, para respaldar su idea de que un túnel evitará impacto "visual, acústico y ambiental" de la vía en el Naranco.

La visión de Somos respecto a este asunto se sitúa en las antípodas de lo señalado por el Alcalde. El edil de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, calificó ayer de "preocupante" la propuesta de López de hacer "un tunelón de tres kilómetros" que a su juicio implica un estudio "más agresivo incluso" del planteado hace dos décadas por el entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

Apuesta arriesgada

Del Páramo ve "arriesgada" una actuación que a su modo de ver impactará directamente con "un entorno protegido por patrimonio y querido por los ovetenses". El concejal teme efectos negatvos en la ladera del monte. "Es una zona de falla, un terreno complicado con un alto valor de elementos de aguas y cauces de ríos subterráneos", indicó el edil de Urbanismo, partidario de renunciar a la Ronda Norte a cambio de una vía rápida desde Las Campas a la Pixarra para aligerar el tráfico.

Somos va más allá y ve en este anuncio del Alcalde, que no consensuó con sus aliados políticos, un llamamiento a revisar la postura conjunta respecto a este tema. "Consideramos que hay que repensar y replantear esa posición que teníamos todos los miembros del gobierno de rechazar estas ideas tan dañinas para el monte Naranco y la ciudad en general", declara.

El concejal de Urbanismo ve similitudes entre la apuesta de López y la realizada en su día por Cascos y se muestra sorprendido por el cambio de criterio de los socialistas. Recuerda Fernández del Páramo que tanto los tres socios del gobierno como Ciudadanos rechazaron en su día el proyecto de Ronda Norte de Cascos e incluso fue revisado por la anterior corporación local. "Hasta el PP tenía su propio proyecto de Ronda Verde para no hacer una actuación tan agresiva", apunta.

El ya esperado rechazo por parte de Somos fue posiblemente lo que apenas unos minutos antes de que Fernández del Páramo realizase declaraciones llevó al Alcalde a supeditar el bulevar de Santullano a su propuesta. El proyecto para el entorno de San Julián es la medida estrella impulsada este mandato por Somos y López no dudó en condicionar su éxito a la llegada a buen puerto de la circunvalación en la zona norte. "Si queremos que el bulevar no genere grandísimos problemas y no sea un tapón, necesitamos la Ronda Norte", declaró.

Luego fue incluso más allá vinculando directamente la viabilidad del mismo al del nuevo trazado que permitiría acabar con los atascos en barrios como La Argañosa, Vallobín o Ciudad Naranco. "Hay proyectos que al unirlos entre sí se hacen viables y otros que, sin ellos, a lo mejor serían inviables", espetó, dejando entrever un posible aumento de los atascos en el acceso de Santullano una vez construido el bulevar si no se habilitan otras alternativas de comunicación a la ciudad.

El PP no ve debate

Por su parte, el portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, aseguró que la propuesta de trazado realizada por Wenceslao López llega tarde. "Se está tratando de abrir un debate que ya está cerrado porque el estudio de las nuevas alternativas ya lo inició hace tiempo el entonces ministro Iñigo de la Serna", indica un Caunedo que pide paciencia. "Ahora toca esperar el resultado de los estudios para conocer las alternativas", añade el también exalcalde popular.

Caunedo reconoce estar "sorprendido" por la idea del Alcalde, pues, indica, llega con un procedimiento ya contratado por el Ministerio y duda mucho que los técnicos tengan en cuentan la alternativa lanzada "a destiempo" por Wenceslao López.