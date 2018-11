Intervienen cuatro patrullas de Policía en una junta vecinal de una comunidad de Oviedo

Todo hacía presagiar que la junta vecinal convocada para ayer en una urbanización de Oviedo iba a ser polémica, pero no para tanto. Hasta cuatro coches de la Policía Nacional se personaron en el número 26 de la Carretera de La Estrecha, cerca de La Corredoria, para evitar que la reunión de vecinos acabase como el rosario de la Aurora. Al final, en parte gracias a la presencia de los agentes, no ocurrió nada y todo se quedó en unos cuantos gritos y airados reproches.

El detonante del problema es una sentencia por un delito de abuso sexual contra el conserje de la urbanización adelantada en exclusiva por este diario. El hombre fue denunciado por una vecina a la que supuestamente manoseó después de pedirle que le enseñara las bragas y fue condenado a pagar una multa de 20 meses a razón de ocho euros al día --unos 4.800 euros-- a pesar de que él lo niega rotundamente. La chispa saltó cuando la mujer que lo llevó al juzgado quiso leer en alto la sentencia durante la junta, algo que reprocharon la mayoría de los presentes. "La gente le dijo que no lo hiciese porque casi todos los vecinos estamos con el conserje. De hecho hubo una votación para echarle y de 111 vecinos que había en la reunión 107 votaron que no", explica uno de los presentes, que prefiere mantenerse en el anonimato.

La mujer dijo que iba a leer la sentencia "sí o sí" --siempre según la versión de los presentes-- y entonces se montó el pollo. "Empezó a gritar que todos éramos una panda de borregos y la gente se enfadó mucho", señalan las mismas fuentes. Una de las vecinas que están de parte de la denunciante fue la que llamó a la Policía, que se personó con celeridad en la reunión vecinal. "Llegaron y nos dijeron que la sentencia no podía leerse si el conserje, que estaba allí, no daba permiso. No se hizo y no hubo más problemas, pero la verdad es que llegó a haber momentos de mucha tensión".

Fuentes de la Policía Nacional explicaron esta mañana a este diario las razones del despliegue. "Cuando nos llaman por un caso de estos enviamos a una patrulla, pero las que están libres y andan por la zona suelen ir de apoyo por lo que pueda pasar. Había mucha gente y dos agentes solos no son suficientes si se monta una pelea. Siempre hay que prevenir", explican fuentes policiales.