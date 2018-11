El Gobierno impondrá la asistencia obligatoria a la autoescuela para sacar el carnet de conducir

El Gobierno impondrá la obligatoriedad de asistir a clases presenciales para poder sacarse el permiso de conducir. Así lo anunció el director general de tráfico durante la 48º convención internacional de autoescuelas celebrada en Oviedo. Navarro criticó que "hoy en día se puede sacar el carnet de conducir sin una sola hora presencial de seguridad vial" por lo que el Ejecutivo "impondrá horas obligatorias presenciales". Aún no se sabe cuántas serán pero en este momento se ha fijado un número de 8 horas.

La directora de la asociación para el estudio de la lesión medular espinal (AESLEME), Mar Cogollos, que ha formado parte del equipo para implantar la medida ha pedido al gobierno que las horas de asistencia obligatoria a la autoescuela sean 20, "por ahora estamos en ocho y esperemos que en el acuerdo final sean diez", dijo

El director general de tráfico calificó esta medida de "imprescindible" y afirmó que "la noticia no es que se vaya a imponer la obligatoriedad sino que hasta ahora te podías sacar el carnet de conducir sin asistir a clase". Lo que sí reconoció Pere Navarro es que "tenemos poco tiempo", en referencia a la legislatura que preside Pedro Sánchez pero ante eso aseguró que "no podemos perder el tiempo porque no tenemos tiempo que perder". Navarro ve la medida "con especial ilusión" ya que para él "supone poner en valor la formación".

Además de esta modificación, el director general de tráfico apuesta por impulsar la movilidad, "una movilidad segura, conectada y limpia" en ciudades y empresas. Y con conectada no hacía referencia a los coches conectados y autónomos, "ahora no toca hablar de eso". A Navarro le preocupa la existencia de "tantas jornadas sobre el coche autónomo, inteligente y sin conductor cuando en los últimos cuatro años se han incrementado el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico.