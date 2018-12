El Ayuntamiento insta a TUA y trabajadores a llegar a un acuerdo y suspender la huelga

La ciudad no quiere quedarse sin autobuses. El Pleno municipal aprobó ayer, primera jornada de huelga de las siete que ha convocado el comité de empresa de TUA, una moción en la que se insta a la empresa que gestiona el transporte urbano de Oviedo y a sus trabajadores a que lleguen a un acuerdo para que los paros como el de ayer no se repitan los días 13, 18 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero, como está previsto. La moción, del PP, fue aprobada por unanimidad con matices de IU y Somos Oviedo.

El primer día de paro se saldó sin mayores incidencias, aunque con importantes retrasos que llevaron a algunos viajeros a tener que esperar más de una hora para tomar el autobús. A las 07.55 horas los piquetes informativos se concentraron en las cocheras de la empresa, en el polígono del Espíritu Santo. Los antidisturbios de la Policía Nacional acudieron a primera hora de la mañana, pero su intervención se limitó a pedir a los representantes sindicales que dejasen salir a los vehículos asignados como servicios mínimos. Así lo hicieron.

En las paradas de autobús no se registraron problemas en toda la jornada. Muchos de los viajeros habían sido previsores, aunque otros, como Luisa Romero, encontraron muchas dificultades. Romero llegó tarde ayer a dos de sus trabajos. A las once y media de la mañana esperaba el autobús en la calle Uría, llevaba allí 25 minutos y le quedaban otros 55. Entraba a trabajar a las doce, "llegué tarde por la mañana y voy a llegar tarde ahora", se quejaba. Lo mismo le ocurría a Ángeles Carbajo, que en otra parada de la misma calle, en Uría, lamentaba "el trastorno que provoca a los usuarios los retrasos en los autobuses". Junto a ella estaban sentadas dos estudiantes, Esther Benito y Andrea Fernández, que reconocían que el paro no les había ocasionado muchos problemas "porque hemos llegado cuando faltaban quince minutos para que pasase el autobús, pero el siguiente viene en una hora".

Comprensión

Quien más comprensiva se mostraba con los trabajadores era Belarmina Fernández, que abogaba por "apoyar a los trabajadores" en su lucha sindical. Lo mismo decía Inmaculada Monteserín, que entendía que "hay que adaptarse a los retrasos porque los trabajadores tienen sus derechos".

Tanto la empresa como el comité destacaron ayer la normalidad con la que se desarrolló el primer día de paro. Por Oviedo circularon 20 de los 59 autobuses que lo harían en un día normal y no se produjo ningún incidente.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a que se llegue a un acuerdo. Los trabajadores no se niegan a la utilización del "alcolock", un sistema de control de alcoholemia para los conductores que quiere implantar la empresa. El comité pide un protocolo para regular su uso. En la mesa de negociación está también un descanso de 30 minutos cada seis horas de trabajo o de 45 minutos si se pasan las ocho horas. El próximo paro, si no hay acuerdo, será el día 13.