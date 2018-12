El tripartito fía a los técnicos la decisión final sobre el cambio del PGO en Priorio

El tripartito afirma que ya ha puesto en marcha el procedimiento para llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO), con el objetivo de impedir la construcción de una planta de hormigón y otra de asfaltado en Priorio. Sin embargo, y aunque garantizó que la "voluntad política" de su gobierno es clara al respecto, el alcalde, Wenceslao López (PSOE), advirtió ayer de que la decisión final y el alcance de esos cambios, si es que se producen, dependerá de lo que determinen los técnicos que desarrollen el expediente. "Una cosa es el deseo y otra la aplicación de la legalidad y de las normas urbanísticas", indicó el regidor, para quien, tras haber decido iniciar el expediente de modificación del PGOU, "queda por ver" lo que dicen los técnicos.

Por su lado, el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), acusó al PP y a Ciudadanos de "defender a los empresarios de las canteras y su modelo de negocio", detallando las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno en este asunto, desde la denegación de las licencias de las plantas de asfaltos y hormigón a la revisión del Plan General, pasando por "las actuaciones contra el plan de canteras que nos dejó el PP".

Según Del Páramo, la modificación del PGO en Priorio se inició el pasado 19 de noviembre a instancias suyas y "el número de expediente es el 1190-180003". A partir de aquí, concedió que son los técnicos del área los que tienen que tramitarla. "Me gustaría poder hacerlo personalmente pero las leyes no contemplan esa posibilidad. El proceso está en marcha y no hay vuelta atrás", subrayó el edil.

También desde Somos, la vicealcaldesa Ana Taboada aseguró que su formación renunciará a las dietas en el Pleno extraordinario que forzará la oposición sobre Priorio. Se da la circunstancia de que todos los ediles de Somos están liberados y no tendrían derecho a esa compensación, salvo la edil de Educación, Mercedes González, que sí lo tendría pero ha renunciado a ese tipo de retribuciones.

El PP insistió ayer en sus críticas por lo que considera "tomadura de pelo y engaño permanente a los que los podemitas someten a los vecinos de Oviedo". Según el edil Fernando Fernández-Ladreda, "no hay mayor espectáculo que el lamentable que está dando el concejal de Urbanismo; un concejal incompetente, incapaz y, por lo que hemos visto en el Pleno del pasado martes, también cobarde".