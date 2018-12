Todos los ganadores

— 1978, José Luis Mediavilla por "Jonás"

— 1979, Luis Marañón por "Ojos en la noche"

— 1980, Ignacio Bellido por "Jardín de Orates"

— 1981, Carmen Gómez Ojea por "Otras mujeres y Fabia"

— 1982, José María Rodríguez Méndez por "Cosas de la transición"

— 1983, Santiago Araúz de Robles por "La agonía florida de Carlos Brito"

— 1984, Antonio Pérez Henares por "La cruzada del perro"

— 1985, José Luis Muñoz por "El cadáver bajo el jardín"

— 1986, José Ignacio Gracia Noriega por "El viaje del obispo de Abisinia a los Santuarios de la Cristiandad"

— 1987, Julia Ibarra por "Sasia la viuda"

— 1988, Luis Sepúlveda por "Un viejo que leía novelas de amor"

— 1989, Antonio Belmonte por "La armada invendible"

— 1990, Martín Casariego por "Qué te voy a contar"

— 1991, Francisco Casavella por "El triunfo"

— 1992, Enriqueta Antolín por "La gata con alas"

— 1993, Belén Gopegui por "La escala de los mapas"

— 1994, Vicente Gallego por "Cuentos de un escritor sin éxito"

— 1995, Ismael Grasa por "De Madrid al cielo"

— 1996, Tino Pertierra por "Los seres heridos"

— 1997, Antonio Orejudo por "Fabulosas narraciones por historias"

— 1998, Imma Monsó por "Nunca se sabe"

— 1999, Fernando Palazuelos por "La trastienda azul"

— 2000, Rodrigo Brunori por "Me manda Stradivarius"

— 2001, Pablo Tusset por "Lo mejor que le puede pasar a un cruasán"

— 2002, Manuel Moyano Ortega por "El amigo de Kafka"

— 2003, José Luis Borau por "Camisa de once varas"

— 2004, Blanca Riestra por "El sueño de Borges"

— 2005, Raúl Argemí por "Siempre la misma música"

— 2006, Esther Bendahan por "La cara de Marte"

— 2007, David Torres por "Niños de tiza"

— 2009, Óscar Calavia por "Las botellas del señor Klein"

— 2010, Jon Bilbao por "Bajo el influjo del cometa"

— 2011, Iñaki Uriarte por "Diarios, 1999-2003"

— 2012, Mario Martín Gijón por "Inconvenientes del turismo en Praga y otros cuentos europeos"

— 2013, ex aequo Marta Sanz por "Daniela Astor y la caja negra" y Sergio del Molino por "La hora violeta"

— 2014, Jeremías Gamboa por "Contarlo todo"

— 2015, Samanta Schweblin por "Distancia de rescate"

— 2016, Gonzalo Hidalgo Bayal por "Nemo"

— 2017, Pedro Mairal por "La uruguaya".

— 2018, Tomás Sánchez Santiago, por "Años de mayor cuantía"