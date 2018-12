Embargos de cuentas y sanciones que llegan al domicilio después de dos años

A raíz de la publicación de las quejas de los conductores en este diario han ido apareciendo nuevos casos de afectados que aseguran no haber recibido notificaciones en sus domicilios tras haber cometido una infracción de tráfico.

Algunas de esas personas aseguran que el problema no es nuevo. Es el caso de Pedro C., un ovetense que hace dos semanas se dio cuenta de que le habían embargado 280 euros de su cuenta corriente. Según sostiene, nunca supo que le habían metido una multa y jamás recibió notificación alguna que le alertase de la sanción. Cuando vio que le faltaba el dinero acudió a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo y allí le animaron a presentar una reclamación. Le dijeron que en el expediente constaba la entrega de un aviso, pero que se había dejado en una dirección de la ciudad en la que ya no vive ni está empadronado.

Pedro C. sabe que la multa inicial era de 90 euros y que había sido emitida por mal aparcamiento, pero porque se lo dijeron en Recaudación. Al no haber sido localizado en ningún momento del proceso, la sanción pasó a considerarse "muy grave" y se triplicó el importe con algunos intereses.

Otro de los que ayer se puso en contacto con este periódico fue Manuel Santiago Menéndez, que dice haber recibido una multa en su casa dos años después de la supuesta infracción. "Fue lo más injusto que me pasó en mi vida. Ese día no iba yo conduciendo la moto. En conductor se metió por una calle peatonal y lo multaron por las cámaras, pero yo me enteré dos años más tarde", explica el afectado.

La multa que le llegó a Manuel Santiago Menéndez fue de 630 euros. "La sanción era inicialmente de 200 euros y podríamos haber pagado la mitad, pero el importe fue creciendo en todo ese tiempo y de repente me encontré con una cantidad tan importante", explica. "Cuando fui a la Oficina de Recaudación con el problema no me quedó más remedio que pagar la multa de forma íntegra porque me dijeron que me quedaba una semana para que me embargasen la nómina", añade el afectado.