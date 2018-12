Emilio Rodríguez López, más conocido como Milio'l del Nido (Oviedo, 1944), capitanea un equipo de titulares y suplentes. Su candidatura incluye una lista adicional de nueve personas sin derecho a voto en la junta directiva que actuarán como asesores. Entre ellos, la librera Concha Quirós. La nómina principal está compuesta por el librero Alberto Polledo; la creadora del proyecto de desayunos en el Antiguo para escolares, Belén Suárez Prieto; la defensora de participación ciudadana, Ana Rosa Iglesias; el músico Inda Santos; la profesora de alemán en la Universidad de Oviedo, Mónica Sánchez; el educador social Nacho Bujanda; el artista visual Ánxel Nava; el terapeuta Francisco Javier Barrio; y la profesora de yoga Conchita Fernández.

- ¿Desde cuándo es socio de la SOF?

-Me considero un socio "guadiana". Me hicieron socio con seis años y luego me di de baja varias veces porque no podía pagar el recibo. Esta última vez me apunté hace unos días. En la candidatura hay socios veteranos, de toda la vida.

- ¿La SOF es una sociedad necesaria en la actualidad?

-Sí, es imprescindible. Si alguien está capacitado para organizar fiestas en Oviedo es la SOF.

- El número de socios está en caída libre. Sólo 1.500 que están al día con los pagos de la SOF. ¿Cuál es la solución?

-Hacer que se implique la ciudad y un buen programa de festejos. Voy a romperme el alma en un diseño cultural atractivo y pediré la implicación activa de colectivos y asociaciones de barrio.

- ¿Cuál es el estado actual de las cuentas de la Sociedad de Festejos?

-No lo sabemos todavía, pero esperamos recibir una sociedad libre de deudas. Pretendemos recabar la financiación de empresas y asociaciones de empresarios. Necesitamos sobre todo una colaboración económica porque el guión y las ideas ya los va aportar nuestra junta directiva.

- ¿Qué ideas son esas?

-Principalmente revitalizar la vida de los pueblos, del concejo y de los barrios.

- ¿Y para América en Asturias?

-Sería bueno contar con la presencia de representantes de los Centros Asturianos que hay en el mundo. Por ejemplo, en Suiza, Bélgica, Francia, o Alemania, y, por supuesto en Latinoamérica. El desfile sigue atrayendo a los ovetenses después de 70 años, hagámoslo más grande.