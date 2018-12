Lío en un colegio por las fotos con Aliatar, vetadas a un grupo de alumnos

La presencia de Aliatar, el enviado de los Reyes Magos, en el colegio de la Inmaculada, en el barrio de Pumarín, ha provocado un cisma entre los padres de los alumnos. El encuentro, para niños de Infantil y Primaria, se celebró el pasado viernes durante el horario escolar y estaba organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). En el comunicado enviado por la asociación se especificaba: "Es un día más especial para los más pequeños, por lo que todos participarán de esta maravillosa experiencia, aunque sólo los socios de la AMPA se llevarán una foto individual de recuerdo con el Príncipe Aliatar". Y así fue, los niños cuyos padres no pertenecen a la asociación no tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el emisario real, lo que provocó la indignación de un grupo de padres que han enviado una carta al director del colegio y a la Consejería de Educación por lo que consideran un trato discriminatorio.

"Este año, al contrario que otros, la AMPA no da la opción a todos los niños de hacerse y adquirir la foto con Aliatar (en otras ocasiones los niños que no eran de la AMPA pagaban la foto), lo que consideramos que es un gesto muy feo con los niños, a los que se discrimina por no ser integrantes de un determinado colectivo del que no es obligatorio formar parte y, sobre todo, cuya pertenencia al mismo depende de los padres, no de los menores", se dice en la misiva.

La AMPA no ve por ningún lado esa discriminación. Cristina Rubio, presidenta de la asociación, explicó ayer que la actividad la costearon los socios, en ella "participaron todos los niños". Sí asumió que a los no socios no se les entregará la foto hecha por un profesional contratado por la AMPA, pero insistió en que "no se discriminó a ningún niño porque todos pudieron disfrutar de la presencia de Aliatar".

Los padres molestos consideran "muy bonita" la actividad organizada por la asociación con la presencia de Aliatar, pero critican que no se diese la misma opción a todos los niños, máxime cuando la actividad se desarrolló dentro del horario escolar. "Nos parece muy bien que la AMPA organice lo que quiera, pero si se hace dentro del colegio y dentro del horario escolar lo que no se puede hacer es discriminar a parte del alumnado", explicó ayer un portavoz de los padres. Además, se han puesto en contacto con el servicio de inspección educativa del Principado "porque no sabemos si hacer esto dentro del horario escolar es legal, lo que sí sabemos es que no es moral".

Los padres consideran también que "un centro con ideología católica (la Inmaculada pertenece a las monjas claretianas), en el que se fomenta la igualdad, la no discriminación y la participación de todos los niños por igual en todas las actividades, no debería permitir actos como este que denunciamos, que fomentan la discriminación dentro del colegio".