Las mejores propuestas para regalar estas Navidades

La Navidad es la época ideal para obsequiar a los familiares y amigos con un regalo que recuerden toda la vida. Los comerciantes de Oviedo cuentan con un sinfín de ideas para envolver estos días en los que la magia se percibe en cada calle, cada escaparate y en cada barrio. La apuesta por el negocio local, cercano, es sinónimo de triunfo en estas fechas. Y es que no hay nadie mejor que el vendedor local para asesorar a los clientes acerca de cuál puede ser el presente con el que agradar a todos. Un objetivo que se persigue cada vez que se envuelve un regalo.



Habana Moda. | Pablo Solares

Habana Moda

Regalos de vida real: amo lo que toco

Una mañana cualquiera, en una ciudad cualquiera, podría ser Oviedo, con sus luces navideñas, sus escaparates iluminados, decorados con sus candelabros, velas, entremezclados con cuellos de piel, collares originales, suéters oversize, bufandas, gorros, abrigos de moda, abrigadas parkas. Mirad, buscad, tocad. Disfrutad contemplando lo que otros han colocado con sumo mimo para que todos disfrutemos pensando el mejor regalo para nuestros amigos o familiares. No dejéis de salir y dar ambiente estas Navidades a nuestra preciosa ciudad. No somos una pantalla virtual, somos ¡la vida real! Todos nos necesitamos si no queremos que las ciudades sean tristes y sin alma. ¡Me gustan las ciudades que huelen a vida! ¡Feliz Navidad en una ciudad de moda real!