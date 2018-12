La oposición explota contra el Alcalde por La Vega:"Si no quiere o no sabe, que lo deje"

El frenazo dado por el alcalde, el socialista Wenceslao López, al proyecto de la Cámara de Comercio para instalar una incubadora de altas tecnologías biosanitariuas en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega ha indignado a la oposición municipal, que acusa al regidor de perjudicar la llegada de inversiones a la ciudad y le reclama que abandone el cargo en caso de que no esté dispuesto a luchar por los intereses de Oviedo. "Si no quiere, no sabe o no tiene ganas, que se marche ya, que deje trabajar a quienes sí tienen ganas, proyectos y capacidad para desarrollarlos", afirmó ayer el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, para quien el plan de la entidad cameral presidida por Carlos Paniceres supone "una oportunidad que Oviedo no puede dejar escapar". Desde Ciudadanos (Cs), Luis Pacho lamentó que López sea "el único Alcalde de España que frena el interés de las empresas privadas por invertir en su ciudad, como ya pasó con la multinacional Amazon en el polígono industrial de Olloniego".

En concreto, Wenceslao López llamó el jueves a "no poner el carro delante de los bueyes" y a esperar a que culmine la negociación que mantiene con Defensa, con el objetivo de lograr la reversión de los terrenos de La Vega, antes de poner encima de la mesa proyectos como el que patrocina la Cámara. "Colaboración sí, pero cada cosa a su tiempo para no generar falsas expectativas", aseveró el regidor, pese a que el ente empresarial ha reclamado agilidad para no perder una financiación comunitaria que alcanzaría el 80% de la inversión prevista.

Para Iglesias Caunedo resulta "inconcebible" que, por la "desidia" del Alcalde, "no pueda convertirse en realidad" la incubadora de altas tecnologías de La Vega, cuando "existe proyecto, existen fondos y existen empresas interesadas". A su juicio, "la falta de visión, de sintonía y de capacidad del tripartito no puede ser motivo de más pérdidas de oportunidades". Por ello, emplaza a Wenceslao López a "dejar de ser un lastre para Oviedo, ponerse al frente de la situación, aceptar la colaboración de la Cámara de Comercio y exigir la implicación de los gobiernos de España y del Principado".

Luis Pacho considera que el trabajo desarrollado por la Cámara es "encomiable" y que supone un "ejemplo de lo que debe hacer una institución que quiere lo mejor para la ciudad". Sin embargo, alerta de que "si seguimos confiando en la capacidad negociadora del Alcalde, plegado a lo que diga su jefe Pedro Sánchez, Oviedo perderá otra oportunidad de oro de conseguir inversión privada y empleo de calidad". A su juicio, resulta "desesperante que la administración sea el principal escollo".

Desde el gobierno, la portavoz de Izquierda Unida (IU), Cristina Pontón, defendió que en La Vega "hay que ir paso a paso, ya que se trata de un proyecto muy complejo". En todo caso, afirmó que la negociación con el Ministerio sobre los terrenos "sigue viva" y que el tripartito espera una reunión con Defensa para cerrar el acuerdo de cesión. A partir de ahí, según indicó Pontón, llegará el momento de concretar qué usos se dan a los terrenos.

Somos, que defiende el plan de la Cámara de Comercio para La Vega y mantiene notables diferencias con la gestión que está desarrollando el Alcalde, guardó silencio ayer.