Asaltan por novena vez una sidrería de Colloto para llevarse un botín de 280 euros

Los responsables de la sidrería el Calderu, en Colloto, no saben cómo librarse de los cacos. Los titulares del establecimiento de la calle Pepín Rodríguez retiraron hace dos años la máquina tragaperras del local con el objetivo de evitar más asaltos, tras los ocho sufridos desde su apertura hace más de una década. Sin embargo, en la madrugada del jueves, un ladrón despistado volvió a acceder al local con la intención de obtener la recaudación de los recreativos, pero al no encontrarlos tuvo que conformarse con 280 euros de un bote con dinero recaudado por la venta de lotería.

"Mira si fue torpe, que a pesar de que tenemos grandes lunas entró buscando una tragaperras que no tenemos para evitar estos episodios", indicó el titular del establecimiento Enrique Álvarez, mostrando su hartazgo por una situación para la que no ve remedio. "Ya no sabemos qué hacer porque ni quitando todo lo de valor dejan de entrar", indicó.

Álvarez lamenta la alta frecuencia con la que se producen este tipo de asaltos en la localidad ovetense, pues además de los nueve asaltos sufridos en la sidrería también ha sido víctima de otra media docena de robos de la misma naturaleza en la cafetería que regenta justamente al lado de la sidrería. "Además, ha habido más intentos que no llegamos a denunciar", confiesa en referencia a la amplia colección de testificaciones policiales que acumula por estos casos.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del local permitieron ver cómo un hombre reventaba la puerta de cristal de la sidrería con una tapa de alcantarilla y accedió al mismo con la cara y la cabeza tapadas en torno a las cuatro menos diez de la madrugada. Tras revisar el establecimiento y comprobar que no contaba con máquina tragaperras pasó tras la barra y buscó hasta encontrar los 280 euros con los que huyó. "Había un móvil, pero venía tan cegado por dinero que ni lo vio", indica Álvarez sobre un caco al que busca la Policía.