La última copa en el Dólar

Elena FERNÁNDEZ-PELLO

Alfonso Rodríguez había decidido despedirse del Dólar y de su vida durante los últimos 45 años, al frente del café con más solera de Oviedo, tomándose un gin tonic rodeado de amigos. Durante todo el día de ayer desfilaron por el local clientes asiduos, en ocasiones en familia y con padres e hijos. Manuel Quirós y Michel Bustamante, camareros del local desde hace 27 y 14 años respectivamente, atendieron con la misma diligencia de siempre a los parroquianos, que se les lamentaban por el cierre del café, por perderles de vista y tener que buscar otro lugar de reunión. "No sabíamos que nos tenían tanto cariño", se sorprendieron. Hoy el Dólar ya no abre pero puede que la despedida no sea para largo, porque entre la clientela ya se ha corrido la voz de que Blanca Pérez, media alma del Dólar, planea reabrir en algún local próximo.

Ella ni lo confirma ni lo desmiente, pero clientes y amigos como Marcos Luengo o Miguel Riego la animan a ello. Para Riego, el Dólar es "un centro de amistad". Él ya iba con su padre cuando tenía cinco años, y allí conoció a Luengo o a Maite García Solar, que hablan del café como "un bar de autor", donde coincidía gente "variopinta" y donde siempre encontraban gente para charlar. "Cada esquina del bar cuenta una historia", explicaban, y el cierre les deja "un poco huérfanos".