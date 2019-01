La pareja con un bebé pendiente de desahucio en la Tenderina busca un solución de urgencia

La familia formada por una joven pareja y su bebé de 11 meses no sabrá hasta hora y media antes si tendrán que desalojar forzosamente su vivienda de alquiler en el barrio de La Tenderina de Oviedo. A las nueve de la mañana del próximo martes 8 de enero el juez les ha convocado para comunicarles si finalmente atiende su solicitud de suspensión provisional del desahucio señalado para las diez y media, presentada in extremis ayer viernes. Así lo cuenta esta mañana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo después de abandonar definitivamente, explican, cualquier esperanza de que el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Oviedo asumieran su responsabilidad a tiempo y les facilitaran la vivienda digna a que, en su situación, tienen derecho. El último esfuerzo vano, un mensaje de correo electrónico dirigido el 28 de diciembre al Director General de Vivienda, Fermín Bravo, que no obtuvo respuesta.

La solicitud urgente de suspensión provisional formulada al Juzgado se fundamenta en el reciente Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre España (Comunicación no 5/2015). Esta resolución internacional, al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional DESC ratificado por nuestro país y por lo tanto vinculante para todas las instituciones del Estado, declara la vulneración del Derecho a la Vivienda por no impedir un desahucio sin alternativa habitacional en un caso de alquiler sobre vivienda particular en Madrid, y condena a España por este motivo. Se invoca también ante el Juzgado la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de2017, que establece la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención a los casos especialmente sangrantes de desahucios con presencia de niños, niñas o adolescentes, en los que la obligación de las administraciones competentes es aún mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Asimismo, denuncia la PAH, "ante el abandono y la pasividad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado y de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que se cruzan de brazos, miran para otro lado ante el drama que encara esta joven familia y no ofrecen otra solución que alojarles temporalmente en un albergue", el colectivo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales,