Una vecina de Ventanielles gana 10.000 euros en el rasca navideño de la ONCE

Ejemplo de un rasca de Navidad de la ONCE.

Una vecina de Ventanielles ha ganado hoy 10.000 euros con un rasca de Navidad de la ONCE que había comprado en un quiosco de La Tenderina hacia las tres de la tarde. "Me alegro mucho por ella porque se lo merece. Es una mujer luchadora y trabajadora a la que le ha venido muy bien el pellizco de dinero", explicó a mediodía el dueño del establecimiento del número 191 de La Tenderina, Gerardo Mata. La agraciada, impactada por el golpe de suerte, decidió no hacer declaraciones y compartir la alegría con los suyos.

El establecimiento que vendió el rasca navideño es uno de los que más premios de este tipo reparte en Asturias. La última vez el año pasado, cuando otorgó dos premios de la máxima categoría en la modalidad de lotería instantánea "7 y media". En concreto, dos premios de 7.500 euros, un total de 15.000 euros.

Gerardo Mata heredó el quiosco de sus padres y como segunda generación al frente del local ha sabido mantener a la clientela habital y ganarse nuevos usuarios con la venta de diferentes juegos al ser un punto de venta autorizado por la ONCE.

El rasca de Navidad de la ONCE es un juego en el que por 5 euros se pueden ganar hasta 250.000 euros al instante. Para jugar se deben rascar con ayuda de una moneda o una llave los dos espacios que componen el rasca.