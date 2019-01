Alfredo Canteli: "Oviedo está triste y quiero convertirla en una ciudad alegre y vistosa"

El flamante candidato del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, el presidente del Centro Asturiano en la ciudad, Alfredo Canteli, atendió esta mañana a LA NUEVA ESPAÑA después de conocer la confirmación oficial de su candidatura. Canteli apuntó que su prioridad será "convertir a Oviedo en una ciudad alegre y vistosa", pues asegura que actualmente la capital del Principado está "triste y abandonada".

Canteli asegura que fue el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien le telefoneó el pasado jueves por la noche para ofrecerle encabezar la lista del partido en Oviedo y, tras pasarse la noche en vela, decidió aceptar la oferta. "Mi mujer no quiere y tuve que convencerla yo a ella", reconoce el candidato.

Para el presidente del Centro Asturiano el "mayor trauma" de asumir la candidatura a la Alcaldía es tener que dejar la presidencia del colectivo tras casi 20 años al frente de la junta directiva. De todos modos, se muestra satisfecho por los logros cosechados en esta faceta de su vida a la que dedicó dos décadas de sus 72 años. "Cuando llegué a la presidencia decían que el Centro era una moda pasajera y ahora está valorado al más alto nivel nacional", indica.

Ahora, se propone convertirse en "un Alcalde serio y trabajador", capaz de suponer "un revulsivo para Oviedo" y de dar un vuelco a lo que considera "un Oviedo triste lleno de farolas sin luz y farolas mal hechas".

Sobre el respaldo recibido por el presidente local del partido, Agustín Iglesias Caunedo, Canteli reconoce estar "hablando mucho" con el actual portavoz municipal del PP y destaca la buena sintonía existente entre ambos. "Nos llevamos muy bien desde siempre y no tiene por qué cambiar nada, quiero un partido muy unido, el que no lo esté no tiene sitio", apunta el candidato, que mañana será presentado oficialmente por el presidente nacional del partido, Pablo Casado.

Respecto a la designación de Teresa Mallada como aspirante a ocupar la presidencia del Principado por las filas populares, la valoración de Canteli no puede ser más positiva. "Es savia nueva para el partido, muy preparada y con un currículum impresionante", destaca un Canteli, confiado en "hacer mucho equipo con ella".