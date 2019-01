TUA y la plantilla alcanzan un principio de acuerdo para desconvocar la huelga

La huelga de los conductores de los autobuses urbanos de Oviedo parece estar más cerca que nunca de llegar a su fin. Plantilla y empresa anunciaron ayer un preacuerdo cuyos términos prefirieron no desvelar "por cautela", recordando en el caso del comité de empresa que el principio de acuerdo todavía debe ser refrendado por la asamblea de trabajadores prevista para este lunes.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que las partes hallaron "puntos de encuentro" en todas y cada una de las diferencias que hasta ahora habían impedido poner punto y final al conflicto laboral. Después de más de siete horas de negociaciones, el acercamiento de posturas se produjo incluso en lo relativo a la instalación de los alcoholímetros en los autobuses. Aunque TUA dejó claro en numerosas ocasiones que la instalación del alcolock era "irrenunciable" por motivos de seguridad y la plantilla insistió en que no lo aceptaría si no iba acompañado de un protocolo específico, parece que finalmente esas diferencias irreconciliables se superaron, si bien las partes no desvelan en qué términos concretos.

Una vez superado el escollo del "alcolock" las conversaciones se centraron en otros aspectos como la temporalidad de los contratos. Fuentes del comité de empresa aseguraron que en ese punto también hubo acercamientos hasta el punto de alcanzar un principio de acuerdo cuya ratificación quedará en manos de los alrededor de 200 empleados de la compañía.

De confirmarse el acuerdo el lunes, se pondría punto y final a casi dos meses de conflicto laboral, iniciado el pasado 22 de noviembre cuando la plantilla anunció la convocatoria de siete jornadas de paro repartidas entre los meses de diciembre y enero. Dichos paros comenzaron el 4 de diciembre y se repitieron los días 13, 18 y 27 del mismo mes, así como los días 2, 3 y 4 de enero, en los que sólo circularon 20 de los 59 autobuses de la flota municipal.

La falta de acuerdo en las sucesivas reuniones celebradas entre esas fechas generó importantes tensiones, especialmente el pasado 31 de diciembre cuando 23 autobuses, en su mayoría ocupados por pasajeros, fueron objetos de ataques que terminaron con lunas rotas en todos ellos, de los que el comité de empresa se desmarcó públicamente.