"Voy a por la mayoría absoluta, no me veo en la oposición ni en pactos sin ser alcalde"

"Voy a por la mayoría absoluta, no me veo en la oposición ni en pactos sin ser alcalde"

Alfredo Canteli Fernández (Prado, Teverga, 12 de agosto de 1946), el hijo de Octavio y Emilina, el tercero de siete hermanos, el chaval que sirvió bodas en el restaurante Mont Blanc, el hombre de Mario Conde en Asturias, el eterno presidente del Centro Asturiano, se presenta a las elecciones. En su primera incursión política lleva cosido al pecho el escudo del Partido Popular. Es su candidato.

- Véndase en un par de líneas.

-Mi lema es: "Por un Oviedo mejor, por un Oviedo diferente y siempre por Oviedo".

- ¿Está mejor en el PP que en Foro?

-¿En qué se diferencian? En nada. Lo mío con Foro fue un pequeño accidente. Tenían una opción válida para Oviedo pero no era mi momento, estaba muy implicado en el Centro Asturiano. Ahora me llama el PP y aquí estoy para trabajar por Oviedo dentro del partido al que voté siempre.

- ¿Se parece Oviedo al Centro Asturiano?

-No, no se parece. Pero pregúntele al actual alcalde, dijo que ya le gustaría que la ciudad funcionase como el Centro.

- ¿Fue un farol decirle a Pablo Casado que iba a por la mayoría absoluta?

-No, siempre fui una persona de retos. Será difícil pero no imposible.

- ¿A los 72 años está uno un poco mayor para ser alcalde?

-Es normal que haya gente que opine así. Pero mayor estás cuando la mente o el cuerpo no te van bien. Yo estoy muy bien, como un chaval y dispuesto a darlo todo por Oviedo.

- ¿Sus hijos le votarían si no fueran sus hijos?

-Seguro que sí, porque son muy inteligentes y quieren un Oviedo mejor.

- Si es alcalde, ¿qué hará con el bulevar de Santullano?

-Paralizarlo. Y saber qué estudios se han hecho. Muy cerca, y no hace mucho, casi se viene abajo allí una manzana de edificios al hacer un parking. Espero que lleguemos a tiempo para frenarlo. Es una locura de costes, de mantenimiento, de agua, de falta de agua para regar, para el lago...

- Ronda Norte, ¿sí o no?

-Sí, rotundamente. Es una necesidad de Oviedo.

- ¿Con túnel o sin túnel bajo el Naranco?

-No lo sé, para eso están los técnicos. Veo que se hacen cosas y no están los técnicos detrás. Para mí van a ser fundamentales. Oviedo tiene unos funcionarios con un nivel impresionante. No admito que se diga que son malos empleados públicos. ¿No será que hay malos directores de orquesta?

- ¿Ya tiene la lista pensada?

-No, ojalá encuentre 14 que sean mejores que yo. Participaré de la confección. Habrá conversaciones cruzadas con el partido para conseguir que estén los mejores.

- Dicen también que su estilo es como el de Gabino de Lorenzo, pero que no son tiempos para este tipo de alcalde.

-Mi respeto total a Gabino de Lorenzo y a su obra. Pero yo no me parezco en nada a él. Soy un gestor, toda la vida lo fui. A mí me van a buscar porque creen que gestioné bien el Centro Asturiano y Banesto cuando era director regional.

- Pero en el Centro usted llega y dice que esta obra se hace así, aquí y ahora.

-No es exactamente así. Lo de Oviedo es un problema de ideas concretas y de ideas que triunfen entre la ciudadanía. Creo que para eso sí valgo.

- ¿Se ve en la oposición si no sale alcalde?

-No, nunca. Pero si tuviese alguna duda de que no lo sería no estaría aquí con usted.

- ¿Y en un gobierno de coalición sin ser alcalde?

-En absoluto, nunca. Voy a por la mayoría absoluta, no me veo en un gobierno de pactos sin ser alcalde.

- ¿Tiene plan para La Vega

-Un plan no, pero ideas, muchas. No tiene sentido cómo ha negociado el tripartito, por separado y sin coordinación.

- ¿Qué tal su relación con los empresarios?

-Magnífica, fueron los impulsores de mi presencia aquí. Creo que han tenido mucho que ver. No todo, pero la iniciativa fue suya.

- ¿Hace cuánto que no va al Carlos Tartiere?

-No mucho. Cuando viene mi hijo el que está en Madrid solemos ir juntos. He estado esta temporada.

- Entonces de su apoyo al Oviedo ACF ni hablamos...

-No me importa hablar. El Ayuntamiento me cita un día para presentar unas camisetas, creo que era. Y yo acudo porque el Centro Asturiano y el Ayuntamiento tenían mucha relación. Y voy y me hacen una foto. Pero no me preocupa en absoluto eso. Yo quiero al Oviedo y lo sabe todo el mundo. Soy del Oviedo y del Real Madrid. Defenderé al Oviedo a muerte como hice siempre, yo viajé mucho detrás del equipo.

- ¿Apuesta por el área metropolitana?

-No. Oviedo tiene que mantener su capitalidad por encima de todo. El área metropolitana quizá sea positiva para otros concejos pero yo para Oviedo no la quiero.

- ¿Le gustó cómo se hizo el cambio de calles en aplicación de la ley de Memoria Histórica?

-Lo que no me gustó fue que se ignorase a la comisión que se creó con gente de todas las ideologías varios años atrás. Si gobierno les entregaré la medalla de la ciudad prometida y que aún se les debe. Quiero ver el informe que hicieron y compararlo con las medidas que se han tomado últimamente. Si hay que dar marcha atrás por algo mal hecho, no dudaremos.

- Fue el hombre de Mario Conde en Asturias, ¿se identifica con él?

-Totalmente. Pero cometió errores. Con 39 años es difícil asumir el éxito que tuvo. Otros cometieron errores mayores y no pasó nada.

- Le van a mirar su pasado de arriba abajo.

-Mi pasado es claro. Siempre he estado en Oviedo y no he tenido ningún problema. El banco me trató de fábula cuando me jubilé. Por algo sería. Y en el Centro Asturiano audito las cuentas permanentemente. Hacemos milagros con las cuotas que tenemos. Si encima me llevara algo, sería un genio.