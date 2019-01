Caunedo, contra el tripartito por no atar a Amazon: "No hay política económica"

La oposición municipal cargó ayer con suma dureza contra el tripartito por no haber atado la implantación de Amazon en el concejo cuando el gigante norteamericano del ámbito de la distribución quiso comprar 30.000 metros cuadrados en el polígono de Olloniego II para instalar allí un centro de distribución para el noroeste de España. A través de la Cámara de Comercio, la empresa se puso en contacto con el departamento municipal de Patrimonio para exponerle su interés, pero la operación fracasó sin que ni siquiera se llegase a plantear una negociación. Según indicó ayer la edil responsable del área, Cristina Pontón (IU), Amazon descartó la opción de Olloniego no por el precio del terreno, sino porque tiene unas naves standard con un ancho diez metros superior al de las parcelas del polígono.

Como consecuencia, Amazon buscó otras ubicaciones en la región. Primero se fijó en la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia), con sede en la parroquia gijonesa de San Andrés de los Tacones, alternativa que tampoco prosperó. En las últimas semanas fue Siero quien se perfiló como favorito para albergar el complejo logístico, pero Oviedo, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha reaccionado y está dispuesto a echar el resto para lograr que Amazon se decante por Olloniego. El concejal de Empleo, Rubén Rosón (Somos), tiene previsto reunirse en breve con los responsables de la firma para tratar de convencerles. Cristina Pontón se brinda a colaborar con él, aunque ve "complicado" que pueda tener éxito.

El movimiento de Rosón no convence al portavoz municipal de PP, Agustín Iglesias Caunedo, quien ayer mismo exigió "explicaciones" al tripartito sobre "por qué se dijo que no en primera instancia a la empresa, quién ha negociado con ella y qué ha cambiado ahora para que se retome el interés". El exalcalde popular considera que Rosón se desmarca y actúa "por su cuenta" por "interés electoral y porque "Amazon está negociando con Siero". Muy crítico, Caunedo subraya, en relación al edil de Empleo, que "las negociaciones se hacen en los despachos con seriedad, con números sobre la mesa y no a través de anuncios propagandísticos".

"El tripartito no ha tenido política económica en estos cuatro años y tampoco ha hecho nada para atraer empresas o para poner en valor el suelo industrial disponible en el concejo", sentenció Iglesias Caunedo.

Desde Ciudadanos (Cs), el portavoz municipal, Luis Pacho, lamenta que "el tripartito haya hecho perder a Oviedo los cientos de puestos de trabajo que habría supuesto el desembarco de Amazon si se hubiese molestado siquiera en negociar con la empresa para que se implantase en Olloniego o en algún lugar alternativo". A su juicio, Rosón "intenta ahora sacar la cabeza, pero la realidad es que ni siquiera levantaron el teléfono hace ya dos años para interesarse por la empresa que, a través de la Cámara de Comercio, pretendía ocupar 30.000 metros cuadrados del polígono industrial en Olloniego".

"Por culpa de la dejadez de este tripartito, Oviedo ha perdido una oportunidad de oro para conseguir cientos de puestos de trabajo en una empresa sólida y con futuro", añadió Pacho.