Los jóvenes han normalizado las drogas, por eso sube el consumo, alertan los expertos

Oviedo duplica los casos de Gijón de terapias con problemas de drogas, alcohol y adicciones tecnológicas entre chavales de 14 a 20 años, y ahora lo que preocupa a los expertos es que los casos "van a ir en aumento, por la normalización de las sustancias y la permisividad de las familias", concretan. Chavales jóvenes, con dinero, sin miedo al consumo ni a sus consecuencias y que salen y entran de casa sin tener que dar cuentas a nadie. Son los ingredientes que han terminado por ofrecer unos datos "alarmantes" en toda la región. El hecho de que el programa "Reciella", que dirigen desde Proyecto Hombre, trate a más del doble de jóvenes con problemas por consumo de drogas o adicciones online en Oviedo que en Gijón responde a que fue en la capital donde se comenzó a trabajar con el programa y, por lo tanto, a mayor conocimiento de las terapias, más pacientes. "Reciella" lleva veinte años desarrollándose en Oviedo y salvando a muchos chavales de caer en un problema de adicción.

Cannabis y alcohol

José Ramón Fernández Hermida, psicólogo, profesor titular de la Facultad de Psicología de Oviedo y coordinador de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo, concreta que las sustancias que más se consumen entre la población joven son cannabis y alcohol. "Ahora los consumidores no son personas de clases marginales. Hay una normalización del consumo muy peligrosa y los datos de jóvenes consumidores van a ir en aumento", señala.

Explica el coordinador de la unidad de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo que falta prevención y de ahí que los datos sean alarmantes. "En realidad, la palabra prevención no se concreta. No sirve de nada hacer programas puntuales, lo que se necesita es que haya profesionales trabajando de forma continua en los centros educativos. La prevención hoy en día no es más que una palabra", concreta el experto. El programa "Reciella", "que funciona muy bien", tal y como explica el experto, trata a los chavales que ya acuden con un contacto con las drogas, el alcohol o adicciones al juego, y ocurre que en muchas ocasiones "la población tampoco conoce los medios de los que dispone para tratar estos problemas". Julio Jonte, director de Proyecto Hombre, también reconoce que "falta prevención".