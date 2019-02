El Alcalde quiere pagar La Vega a Defensa con suelo municipal ajeno al recinto fabril

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, quiere que la compensación del Ayuntamiento a Defensa por los terrenos de La Vega sea con la entrega de suelo municipal, pero no en el propio recinto de la fábrica de armas sino en otros puntos de la ciudad cuya ubicación concreta no precisó. El regidor sí que reconoció que tendrán que ser parcelas donde esté permitida la construcción. "Si ofrecemos al Ministerio suelo que vaya a ser edificable dentro de veinte años, seguro que nos dicen que no les tomemos el pelo", indicó López ayer por la mañana, poco después de que la Junta de Gobierno aprobara con los votos a favor del PSOE e IU, y la abstención de los ediles de Somos, el protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la reversión de la titularidad de La Vega a Oviedo. Se trata del punto de partida para llegar al convenio en el que se concretarán todos los detalles de una operación que el Alcalde pretende cerrar antes de mayo, para, según dijo, "no dejarla al albur" de las elecciones.

El pago con terrenos en uno o varios puntos de la ciudad es la alternativa preferida por el Alcalde, pero no la única. Las otras consistirían en una compensación en efectivo o con parcelas incluidas en el antiguo complejo fabril. Ninguna de ellas convence al regidor, quien, pese a ello, tampoco las da por descartadas. La última tasación conocida de los terrenos de La Vega por parte de los técnicos de Defensa es de 32 millones de euros.

A la espera de firmar el protocolo con Defensa a la mayor brevedad posible, ya que el documento cuenta con el visto bueno del departamento que dirige Margarita Robles, la intención de López pasa ahora por remitir la semana que viene a Madrid los criterios que, según la administración municipal, tienen que regir la tasación definitiva del recinto fabril. A este respecto, el tripartito tiene claro que el cálculo se hará de acuerdo con la actual catalogación urbanística, ya que descarta cualquier movimiento especulador en La Vega. Tras el encuentro celebrado a mediados del mes pasado con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en el que el "número dos" de Robles prometió adelantar una cesión demanial de la capilla y la nave del claustro románico del complejo a coste cero, Wenceslao López estima que el proyecto está "maduro" y espera que no haya problemas para llegar a un rápido acuerdo con el Ministerio.