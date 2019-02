El grupo balear Roxa, con hoteles de lujo en Cuba y Punta Cana, a punto de comprar Las Caldas

El Grupo Roxa, con sede en Mallorca, tiene las negociaciones "muy avanzadas" para comprar el balneario de Las Caldas. La empresa balear -entre otras cosas, propietaria de hoteles de lujo en España, Cuba y República Dominicana- pretende cerrar este mismo mes el acuerdo para hacerse con el sesenta por ciento de la sociedad que gestiona el complejo de Las Caldas Villa Termal, integrado por el Balneario Real, Las Caldas Clinic, Aquaxana y sus dos hoteles: Enclave y Gran Hotel. Las negociaciones están siendo seguidas muy de cerca por la plantilla, que considera "una muy buena noticia" que un grupo tan "potente" como Roxa se interese en un complejo que arrastra deudas que rondan los cuarenta millones de euros.

Los trabajadores de Las Caldas recibieron la noticia el pasado jueves. Ese día, el director del complejo, Fernando Sánchez Vallina, reunió a los representantes del comité de empresa para comunicarles que el Grupo Roxa está "casi a punto" de hacerse con tres quintas partes de una sociedad que ahora pertenece mayoritariamente al Grupo Ceyd, una empresa que llegó a ser una de las mayores constructoras del Principado y que ahora está en liquidación. "No es nada oficial, pero la verdad es que nos dijeron que las cosas iban muy bien y que las probabilidades de venta, según están ahora mismo las cosas, son bastante altas", asegura Natalia Sánchez, que estuvo en la reunión como componente del comité de empresa.

Este diario se puso ayer en contacto con el director del complejo de Las Caldas. Fernando Sánchez Vallina confirmó que el proceso está muy avanzado, aunque se mantuvo prudente y no se pronunció sobre el grupo que negocia la compra con los acreedores. "Este tema hay que tocarlo con delicadeza. No voy a negar que hay avances, pero hay que respetar las negociaciones", explicó Sánchez Vallina. Tampoco aclaró el coste de la operación. "El dinero no lo sabría decir, la verdad", afirma. Lo que si dijo es que la venta sería "una buena noticia" para la supervivencia de Las Caldas.

Una firma sólida

El grupo que aspira a hacerse con el complejo de Las Caldas es una empresa familiar que comenzó con una sastrería en el año 1942 y que ahora cuenta con tres líneas de negocio: la hotelera -con su cadena de hoteles vacacionales Blau Hotels-, la inmobiliaria y la de automoción, con más de treinta concesionarios de coches. Además de sus hoteles de Mallorca, Roxa tiene el Blau Varadero Hotel, en Varadero (Cuba) y el Natura Park Beach Eco Resort & Spa, en Punta Cana (República Dominicana).