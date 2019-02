Arnaiz: "La curiosidad es clave para enganchar a la gente en el mundo digital"

"Despertar la curiosidad es clave para enganchar a la gente en el mundo digital: hoy quien no posiciona su marca en la web no tiene nada que hacer, las redes sociales son como las revistas del corazón", así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana el periodista y analista Fernando Arnaiz, que ha escrito con la profesora Silvia Pinto el libro "Te lo vendo o te lo cuento", sobre la transformación digital de la empresa.

Arnaiz, que trabaja en estrategias singulares para empresas nacionales e internacionales, destacó la necesidad de centrar los esfuerzos y no querer abarcar demasiado. "No sirve de nada tener un millón de seguidores si no hay resultados", remarcó. Silvia Pinto, del departamento de Financiación e Investigación Comercial de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, hizo hincapié en la necesidad de segmentar los contenidos.