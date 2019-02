Los discapacitados visuales representan "Romeo y Julieta"

La discapacidad no tiene fronteras cuando quienes las sufren se empeñan en hacerlas pequeñas. Prueba de ello es la obra de teatro que se interpretó ayer en el Casino Teatro de Trubia, donde todos los actores eran discapacitados visuales. El acto, organizado por la ONCE en colaboración de la concejalía de Atención a las Personas e Igualdad, corrió a cargo de la compañía La Esfera Teatro, una compañía de la Organización Nacional de Ciegos, que puso en escena una parodia de la obra 'Romeo y Julieta'. En esta particular versión, los actores y actrices se rebelan y deciden no realizar la función. El público ovacionó a los actores por su trabajo.