Primitiva de 1,7 millones en el Antiguo

Un boleto de la Primitiva sellado en la administración de loterías número 20, en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, resultó anoche premiado con 1,7 millones de euros. El afortunado ganador se desconoce, al menos de momento. La combinación mágica -los números 27, 30, 35, 36, 40 y 49- fue la única con seis aciertos de toda España.

"Estoy encantada". Esa fue la reacción de la lotera del establecimiento del número tres de la calle Magdalena, Marta Carbayeda, al conocer al filo de las once de la noche que había hecho a alguien millonario. La mujer, que en esos momentos se disponía a acostarse, carece de indicios sobre quién podía ser el agraciado, pues se trata de una administración muy céntrica en el Antiguo por la que pasan a diario cientos de compradores.

En el sorteo no hubo ningún acertante de la categoría especial (seis aciertos más el reintegro) ni ningún premiado en la categoría de cinco aciertos más el complementario. Más allá del premio gordo sí hubo otros 165 participantes con cinco aciertos repartidos por todo el país y con 4.896,90 euros para caca uno.

El anuncio cayó como una bomba en el centro de Oviedo, donde fueron muchos los que se lanzaron a echar mano al bolsillo por si acaso. "Yo ya la miré y no tuve esa suerte", admitía una hostelera de la misma calle que esta semana había comprado un boleto en el otro punto de venta de la vía, un estanco situado a escasos metros de la administración de la suerte. A pesar de la elevada cuantía del premio no es tan extraño que esta administración otorgue recompensas de este calibre. "Se trata de un establecimiento que ya ha repartido muchos millones", explicó el delegado de Loterías del Estado en Asturias, Roberto Morales, quien fue el encargado de comunicar a la lotera la buena nueva. La vendedora, que hoy no trabajará, recibirá el lunes la cartelería oficial para hacerse la tradicional foto promocional e incorporarla a su ya amplia colección.