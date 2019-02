El tripartito no cumplió el fallo de las calles franquistas, dice el PP

El PP de Oviedo solicita al juez que obligue al tripartito a retirar las nuevas placas de las 21 calles franquistas cambiadas de nombre. Los populares consideran que el gobierno municipal incurrió en "una ejecución fraudulenta" de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 del pasado septiembre que anulaba el acuerdo municipal de diciembre de 2016 para modificar la denominación de dichas vías. Su letrado Miguel Teijelo suplica a la magistrada que anule los dos acuerdos tomados por la junta de gobierno el 16 de enero para volver a aprobar el cambio y "eludir el cumplimiento del fallo" e inste al Consistorio a reponer los viejos rótulos.

En septiembre el juzgado decidió declarar "nulo por no ser sujeto a derecho" el acuerdo de la junta de gobierno para cambiar las calles. El motivo, según explicó el fallo es que el tripartito no adjuntó la justificación para realizar el cambio aplicando la Ley de Memoria Histórica. Ante dicho revés judicial el gobierno municipal decidió impulsar dos nuevos acuerdos. Uno por el cual volvía a proponer el cambio de nombre de 17 de las 21 calles aportando la justificación no presentada y otro para cambiar el nombre de las cuatro calles restantes por decisión de Alcaldía y no aplicando la ley ante las dudas jurídicas de que el cambio de las mismas se adaptara a la ley impulsada en su día por el gobierno de Zapatero.

Para el abogado del PP ambos acuerdos demuestran la "desviación de poder" empleada por el tripartito con el único objetivo de "eludir el cumplimiento del fallo". Argumentos que considera suficientes que el magistrado proceda a la anulación de los acuerdos del próximo mes y exija la correcta ejecución del fallo.

En el escrito presentado ante el juez, el letrado pone en tela de juicio la justificación de los cambios. La misma debe ser realizada por un comité de expertos según la ley y el PP cuestiona que el órgano designado por el ayuntamiento cumpla los requisitos, pues está integrado mayoritariamente por ediles y asesores del equipo de gobierno, incluido el propio Alcalde.

Además, Teijelo acusa a dicho comité de redactar informes utilizando citas literales copiadas directamente de "la wikipedia" y otras páginas de internet con contenidos relacionadas con aspectos de la Memoria Histórica como es el caso del portal "esacademic.com".