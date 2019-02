"No paré porque sabía cómo iba", declara el acusado de empotrarse ebrio contra un coche policial en Cerdeño

J. R. F., el hombre acusado de robar 300 litros de gasoil junto a su pareja, S. G. J., en el polígono del Espíritu Santo y posteriormente empotrar su coche contra un vehículo policial en la glorieta de Cerdeño durante la huida, aseguró esta mañana ante la juez que no participó en el robo y únicamente no se detuvo ante las señales de los agentes "porque sabía como iba". El procesado reconoció que conducía sin carné y bajo los efectos del alcohol, pero defendió ante la magistrada que no había pruebas de su participación en un robo que sí fue reconocido por su pareja.

La mujer sí admitió haber intentado robar gasoil de un camión estacionado en el polígono industrial el pasado 14 de octubre. Si embargo, dijo que actuó sola y que recogió al varón posteriormente en las inmediaciones de la gasolinera de Cerdeño para ir a visitar a sus primas de La Corredoria. J. R. F. admitió que él conducía el coche durante la persecución iniciada de madrugada, pero desmintió haber empotrado su coche contra el de la policía ni haber intentado agredir a los agentes. "El volantazo lo dieron ellos contra mí y es falso que los agrediera porque no me dio tiempo; además me provocaron lesiones que me obligarán a operarme del codo izquierdo", relató.

A pesar de la versión de los acusados, los policías llamados la juicio como testigos, coincidieron que recibieron una llamada del guardia de seguridad del polígono en el que alertaba de la presencia de dos personas que viajaban en un Citröen Xsara azul, robando gasoil del depósito de un camión estacionado en el área industrial. Los agentes aseguraron que el hombre condujo "a grandes velocidades" por el polígono y al llegar a la glorieta de Cerdeño se estrelló contra el quitamiedos para posteriormente dar un volantazo con el ánimo de echar de la calzada al coche de policia.

El impacto provocó lesiones en dos agentes, pero no impidió que lo redujeran tras un forcejeo en el que los policías dicen que tanto el hombre como la mujer trataron de agredirlos.

El propietario del camión declaró haber encontrado forzado el depósito del combustible y echar en falta "unos 300 litros" valorados en más de 400 euros. La Policía intervino una garrafa y material para extraer del depósito el gasoil. "Los dos pegan un fuerte tufo a gasoil", explicaron los agentes que, sin embargo, señalaron que la garrafa intervenida estaba vacía.

La Fiscalía decidió mantener la petición inicial de seis años y tres meses de cárcel para el hombre, acusado por delitos de robo, atenado contra la autoridad, conducción temeraria y delitos contra la seguridad vial. Para la mujer rebajó la pena inicial de dos años y tres meses a un año y ocho meses después de que esta admitiese el robo en grado de tentativa.

La defensa del varón reclamó una condena de ocho meses de cárcel por delitos contra la seguridad vial, mientras que la de la fémina propuso una condena de un año.