El presupuesto llega a 2,2 millones de euros, casi el triple de lo calculado en un principio

El coste estimado de la ejecución de las obras de adecuación del Auditorio Príncipe Felipe a la normativa de seguridad en caso de incendios triplica lo calculado en un principio. Y es que si la batería de actuaciones planteadas en un informe firmado hace algo más de un año por el arquitecto José Luis Pérez-Lozao estaba presupuestada en 845.000 euros, el proyecto que acaba de recibir el visto bueno de los técnicos de la Concejalía de Infraestructuras incluye un presupuesto de 2,2 millones de euros. El plazo de ejecución es de cuatro meses y la intención del tripartito es que los trabajos se lleven a cabo durante la temporada de verano, cuando hay menos actividad en el equipamiento. Dado que la actuación no ha sido aún ni licitada -los pliegos todavía no han llegado al área económica del Consistorio- y que una vez completado este trámite quedarán pendientes la adjudicación y contratación, no hay tiempo material para que los trabajos arranquen el próximo verano, por lo que quedarían para el del año 2020.

Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, subrayó ayer que el hecho de que el proyecto del Auditorio "ni siquiera está licitado, un proceso muy lento al que habrá que añadir un cambio de gobierno por medio y una más que probable intervención de las cuentas municipales por los incumplimientos de la regla de gasto, hace prácticamente imposible que pueda aprobarse antes de verano". A su juicio, "éstas son las consecuencias de hacer mal las cosas, quedarnos sin equipamientos culturales en plena programación de su actividad".