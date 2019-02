La estación de Oviedo alberga la exposición ´Caminos de hierro´ hasta el 18 de marzo

La exposición fotográfica 'Caminos de Hierro', que organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986, recorrerá 12 estaciones de tren de toda España hasta 2020. Las obras podrán verse en la Estación del Norte de Oviedo hasta el 18 de marzo.

La muestra es el fruto de la selección realizada entre las 3.697 fotografías presentadas por 1.595 autores de 62 países. En esta edición de 'Caminos de Hierro' han participado 32 fotógrafos asturianos y en la exposición se pueden ver las obras de dos de ellos en formato digital, María Eloísa López Fernández, de Avilés, y Jaime Gómez, de Gijón.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif han presentado este jueves en el vestíbulo de la estación de Oviedo las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en la 29ª edición del concurso. Después de Oviedo, la exposición itinerante viajará hasta enero de 2020 por las estaciones de Santander, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y Madrid.

Según ha explicado a los medios la jefa de Actividades Culturales y Comunicación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inés Tortosa, en la exposición 40 fotógrafos reflejan su visión personal del mundo del tren en papel y 94 en formato digital.

Entre las obras expuestas destacan las siete obras premiadas, primer premio para 'Cuaderno de Vinh a Hue', de Cristina Bezanilla, 'Between Green and Blue', segundo premio, del chino Guanghui Gu y el tercer premio 'Tent', del iraní Armin Amirian, la obra de Tete Alejandre 'Travía hacia el mar', 'Estación Wadley, San Luis Potosí, México' de Pablo Elías, 'Flaying the Train' de Majid Hojati y 'Belice' de José Alberto Sánchez Porras.

Tortosa ha apuntado que "en la anterior edición de 'Caminos de Hierro' pasaron más de 5,8 millones de viajeros a lo largo de sus 18 meses de itinerancia".