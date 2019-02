Rivas acusa a Rosón de tener 30 obras paradas por no financiarlas

La concejal del área de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, acusó ayer al edil de Economía, su socio de Gobierno Rubén Rosón (Somos), de mantener paralizadas treinta obras en el municipio por falta de financiación. "Le presenté un documento con todas esas obras y le insté a que me dijera cuándo iba a ser posible ejecutarlas, pero todavía no me ha contestado. Espero que en los próximos días me diga algo", explica Rivas. "El proyecto del polideportivo de Trubia, por ejemplo, lo entregué con los pliegos en agosto del año pasado y su departamento aún no lo ha financiado", añade la concejal de Infraestructuras.

Ana Rivas afirma que veintiséis de esos proyectos los entregó entre 2017 y 2018 y que el resto son de este año. "Otro de los de 2019 es el del Auditorio -la adecuación del edificio a la normativa contra incendios-, que ya lo tengo para firmar desde el día 1 de febrero. Aún no lo he hecho porque ya no corre prisa y prefería analizarlo con más calma, pero esta misma semana firmaré los pliegos. Si se va a licitar antes de las elecciones hay que preguntárselo al concejal de Economía, pero yo creo que va a ser complicado", sostiene Rivas asumiendo que los retrasos en la aprobación de los presupuestos municipales van a impedir que las obras del Auditorio se ejecuten este verano, como estaba previsto. "Sólo le pido -a Rubén Rosón- que haga bien su trabajo para que yo pueda ejecutar el mío".

Ana Rivas también acusó a Rosón de estar "obsesionado" en culpabilizarla de los proyectos que no salen adelante. "Al concejal le gusta más el fango que la limpieza y las cosas directas. Lo que tiene que hacer es su trabajo para que las obras puedan realizarse", recalca. El Partido Popular, por su parte, criticó ayer al tripartito por la gestión de la obra del Auditorio. "La realidad es que este gobierno no supo solucionar el problema y ahora dejan el marrón y la alarma social que ellos generaron para que lo resuelva el gobierno de la próxima legislatura", dice el PP.

Por otro lado, Ana Rivas visitó ayer las obras del colocación de una arqueta de saneamiento en el Parque del Oeste, construida para reparar la rotura del colector de la zona y para estabilizar el terreno. El presupuesto de la obra es de 46.000 euros.