Las empresas buscan ideas en el HUCA 4.0

"Manolín" transita por una de las plantas subterráneas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en La Cadellada hasta que, de repente, se encuentra con un grupo de empresarios asturianos. Se para casi en seco para no atropellarlos. Algunos le hacen fotos, otros lo graban en vídeo, la mayoría analiza sus movimientos, comenta su destreza y su fluidez. Puede parecer una situación incómoda, pero "Manolín" ni se sonroja. No puede. Es un robot, una especie de plataforma con ruedas que se mueve mediante un sistema de carriles imantados en el suelo y que en ese momento va cargado con un gran carro lleno de comida con destino a las cocinas del centro. Llega la hora del almuerzo. Estas pequeñas máquinas, todas ellas apodadas como "Manolín", se encargan de mover la mayoría de la logística del hospital. Sobre sus hombros (o sobre su plataforma) cargan con alimentos. Estas máquinas son uno de los ejemplos más palpables de la robotización de una industria: la sanidad 4.0. Los empresarios tomaron buena nota.

El convocante del encuentro es el Club Asturiano de la Calidad, y su gerente, Marino Zapatero, resalta la importancia de ver las cosas que "tan bien" se están haciendo en el sector público. "Éste es un sistema espectacular por toda la gestión que hay detrás", asegura. El grupo de empresarios y directivos busca ideas en el sector sanitario de cómo dar el salto a la llamada industria 4.0, aquella que estará caracterizada por una automatización casi total de sus procesos y en la que el toque humano será poco más que anecdótico en muchas profesiones o sectores.

Curiosamente, esa relación entre empresa y sanidad es más bidireccional de lo que a primera vista parece. Así al menos lo puso de manifiesto el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera. "Queremos acercar cada vez más el ámbito sanitario al empresarial porque es en las empresas donde nacen todas las ideas más importantes que el sistema sanitario ha incorporado en ámbitos como el de la seguridad o la calidad", destacó.

Los robots del HUCA se mueven casi a sus anchas por una de las plantas inferiores del hospital ovetense, donde tienen hasta sus propios ascensores, diecisiete en concreto. En el subsuelo. Donde no hay pacientes. El jefe de servicio de Ingeniería y Mantenimiento, Josu Jiménez, y el de Logística, Alfonso Álvarez, explicaron cómo funcionan estas máquinas. El primero fue el encargado de detallar cómo el hospital ha dado este salto hacia la digitalización en el transporte de la comida, de la ropa y de las muestras (de sangre, de orina...). Su exposición suscitó un gran interés en los empresarios. Entre el público, por ejemplo, la presidenta de Du Pont en España, Ángela Santianes, se interesó por cómo se había podido inculcar el cambio de mentalidad entre los trabajadores que estos procesos necesitan. A lo que Jiménez señaló que hubo una buena parte de los empleados que entendieron la necesidad de esos cambios. Al final se consiguió. "Llevamos cuatro años funcionando con este sistema y hasta ahora no se ha producido ningún fallo en el servicio ni en las entregas", apuntó. Aunque reconoció que, así de primeras, hubo que motivar al personal y, casi tan importante, dar formación a una plantilla que no tenía la cualificación necesaria para manejar este nuevo sistema. Hubo personas que, por ejemplo, un día pasaron de estar arreglando los marcos de las puertas o las ventanas a tener que tratar con robots.

Ahora, los responsables del HUCA explicaron a los empresarios y directivos que su intención es seguir mejorando este servicio logístico. Ya han ido haciendo algunos cambios. Por ejemplo, los "manolinos" han incrementado la velocidad a la que pueden circular hasta los 5,5 kilómetros por hora. También se adaptaron los robots para que fueran capaces de llevar hasta dos carros sobre su plataforma. "Esto permitió llegar a ahorrar unos 108 viajes diarios", apuntó Jiménez. Y añadió: "Todo esto se hizo a base de probar y probar". Daniel Salas, vicepresidente del Club de Calidad, señaló que la intención de los empresarios es compartir estos ejemplos de buenas prácticas y también "conectar a las personas con organizaciones y a las compañías con lo bueno que se está haciendo en la sanidad pública asturiana". Muchos tomaron buena nota del hospital 4.0.