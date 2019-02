La familia del hombre asesinado en el edificio de Salesas recurrirá la sentencia

La abogada que representa a la familia de José Manuel Fernández -el hombre que apareció acuchillado en el cuarto de basuras del edificio de Salesas el 27 de junio de 2017- tiene previsto recurrir la sentencia dictada hace un mes por la Audiencia Provincial, que decidió dejar en libertad al ovetense procesado como sospechoso del "crimen de Salesas" en base al veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular. Patricia Baizán recurrirá la absolución de José Luis Díaz Ramos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La sentencia de la Audiencia deja bien claro que durante las cinco sesiones de juicio no se aportaron pruebas contundentes para situar al acusado en el cuarto de basuras del edificio de Salesas la noche del asesinato. Al argumentar su veredicto, los integrantes del jurado echaron por tierra la teoría de los celos como móvil del asesinato, un argumento al que se agarraron el fiscal y la acusación particular durante toda la vista oral. No en vano, el acusado había mantenido hace años una relación sentimental con una mujer que compartía piso con el fallecido. Entre otras cosas, los jurados también tuvieron en cuenta que no apareció el arma del crimen y que no se hallaron rastros genéticos del hombre que fue procesado.