Somos reta a Lastra a un debate con Del Páramo sobre el área central

Somos retó ayer al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a mantener un debate público "para intercambiar argumentos" sobre el área central de Asturias con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo, al que, según la marca municipal de Podemos, el responsable autonómico ha puesto como "ejemplo de ignorancia" respecto al eje metropolitano.

"Ignacio Fernández del Páramo es arquitecto especializado en planeamiento urbanístico y ordenación del territorio por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña y cuenta con los conocimientos y la experiencia que le legitiman para tratar con rigurosidad y solvencia este tipo de temas", sostienen en Somos. Por eso -añaden- "el propio edil se ofrece a mantener un debate público con el señor Consejero, en el que podría explicar por qué, tras meses de reuniones, destapó un reparto de voto en el que el Principado se queda el 49% de la capacidad de decisión y margina a los ayuntamientos".

Competencias

"Nos comprometemos también a realizar todas las gestiones necesarias -desde cuadrar agendas a buscar el espacio- para que Fernando Lastra exponga en un debate sus argumentos técnicos para crear un ente en el que, a juicio de Del Páramo, y siguiendo como modelo el resto de áreas metropolitanas de España, no cabe que desde el Principado se hurten competencias a los Ayuntamientos", subrayan en Somos. Para finalizar, la formación liderada por la vicealcaldesa, Ana Taboada, afirma que el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Oviedo tiene muy claros los argumentos para defender un verdadero espacio de cooperación que no hurte competencias a los ayuntamientos". A partir de ahí, el edil "está dispuesto a poner su conocimiento al servicio de un área metropolitana que respete a los municipios y les permita, entre otras cosas, controlar que los fondos europeos que pudieran obtenerse no terminen en el desastre en el que la Federación Socialista Asturiana (FSA) convirtió los Fondos Mineros".