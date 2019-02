La jueza exige restituir ya los nombres suprimidos del callejero por franquistas

La jueza titular del juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo está dispuesta a que el Ayuntamiento cumpla su sentencia. La magistrada que anuló en septiembre del año pasado el acuerdo del tripartito ovetense por el que se modificaban los nombres de 21 calles apelando a la Memoria Histórica, dictó ayer un auto en el que, sin lugar a dudas, manda "llevar a puro y debido efecto" las consecuencias de su fallo sobre el callejero de Oviedo: "volver a la denominación anterior".

El auto dedica abundante literatura para recalcar en qué consiste la tutela judicial efectiva y los resquicios para no acatar sentencias. En este caso, viene a decir, ni siquiera el Ayuntamiento ha planteado la posibilidad de acogerse a los supuestos de imposibilidad material o legal para ejecutar una sentencia. El subterfugio del equipo de gobierno para no anular los 21 nuevos nombres de calles, consistente en solapar con un nuevo expediente y un nuevo acuerdo la designación de las calles, no es válido para la jueza.

Al margen de que ese nuevo acuerdo del 16 de enero de 2019 también ha sido denunciado -y está en trámite- en este mismo Juzgado como incidente de nulidad, el auto destaca que "no cabe entender que los nuevos procedimientos se hayan dictado en cumplimiento de la sentencia". Es decir, no importa que haya un nuevo procedimiento; la anulación anterior se ha de cumplir y para ello "se requiere de la administración una actividad de índole material, transformadora de la realidad material".

Cambiar las placas

La sentencia no desciende a detallar si por "realidad material" se entiende cambiar o no las placas. Sólo especifica "volver a la denominación anterior". Mientras el grupo de los demandantes (el PP representado por el despacho De la Iglesia y Teijelo, Luis Fernández del Viso como abogado del vecino de Oviedo José María Pérez y la Hermandad de Defensores) se felicitaban ayer por el auto, el Alcalde anunció que recurrirá y dejó entrever que no hará falta ningún cambio.

"Es paradójico", reflexionó Wenceslao López, "que aquellas decisiones que en otros ayuntamientos se han tomado ya sin haber ley de memoria histórica aquí la hemos tomado con casi 40 años de retraso". El regidor entendió que el acuerdo de enero "subsana" el problema. "Esperamos que en el recurso se acepte y tenga validez total el cambio de nombres", concluyó.