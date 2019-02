SOS Hospital cortará hoy el tráfico en el Cristo dos horas antes de jugar el Oviedo

Los miembros de la plataforma SOS Viejo Hospital cortarán hoy el tráfico en el barrio del Cristo dos horas antes de que el Real Oviedo disputo su partido de liga contra el Alcorcón en el estadio Carlos Tartiere. Con este nueva protesta, que tendrá lugar en el cruce de las calles Fuertes Acevedo y Julián Clavería, los integrantes del colectivo pretenden reivindicar celeridad en la construcción del centro social previsto para el Parque del Truébano y otras mejoras para la zona, según sostienen, "abandonada a su suerte" tras el traslado del hospital.

"Con el corte no se pretende crear molestias sino dar a conocer una injusticia histórica, por eso se realiza dos antes del inicio del partido. Nadie dejaría a sus padres o a sus abuelos tirados en una parada del autobús y SOS Viejo Hospital no lo va a permitir", dice Nacio González, portavoz del colectivo. "La dignidad de nuestra gente no se negocia, donde hay una necesidad nace un derecho y el centro social lo es".