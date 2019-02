"Queremos un centro social para no estar en la calle", pide El Cristo

Vecinos e integrantes del colectivo SOS Viejo Hospital cortaron ayer el tráfico en el barrio del Cristo para exigir que se construya el centro social que el Ayuntamiento y el Principado prometieron levantar en el Parque del Truébano, en los terrenos del helipuerto del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Al iniciarse la concentración, que se mantuvo durante una media hora, había alrededor de 50 personas, aunque a lo largo de la protesta se fue sumando gente y los organizadores llegaron a contar 130 participantes.

El corte de tráfico tuvo lugar a las seis de la tarde en el cruce se las calles Julián Clavería y Fuertes Acebedo, dos horas antes de que el estadio Carlos Tartiere acogiese el encuentro que disputaron ayer el Real Oviedo y al Alcorcón. "No hemos hecho esto para molestar, si hubiésemos querido hacerlo nos habríamos puesto más tarde en la plaza de toros. Lo que queremos es concienciar a la gente de las necesidades de este barrio. Se trata de una movilización por la dignidad", asegura Nacio González, el portavoz de la plataforma SOS Viejo Hospital. "Puede que los políticos no tengan palabra pero los vecinos tenemos memoria. La dignidad de nuestra gente no se negocia", añade González.

Muchos de los asistentes a la protesta fueron personas mayores. "Queremos un centro social para no tener que estar pasando frío por la calle, como en otros barrios", gritaba Leandro Casanueva por un megáfono.