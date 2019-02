El Alcalde abre la puerta a los cambios en la lista del PSOE que votó la militancia

El alcalde de Oviedo y candidato del PSOE para las elecciones de mayo, Wenceslao López, dio ayer prácticamente por hecho que la lista de cremallera que surge de las primarias no vinculantes celebradas el pasado sábado por la AMSO no va a ser exactamente la que se presentará a los electores en los comicios de mayo. Y es que, según indicó el regidor, la militancia realizó una "valoración personal" a la que ahora será necesario darle otra dimensión, la del trabajo en equipo. "Hay que ver qué áreas son las más necesarias, ya que no puede haber duplicidades, ver qué perfiles y qué capacidad de trabajo en equipo hay para elaborar el mejor equipo de gobierno posible", subrayó López.

Los dos aspirantes con un mayor apoyo por parte de la militancia han sido Lucía Falcón y Fidel Rodríguez, ambos con más votos que los concejales Marisa Ponga, Ricardo Fernández, Ana Rivas y Diego Valiño. Además, también superaron ampliamente a Gonzalo Olmos, que estaba llamado a ocupar un puesto de salida en la candidatura y que se vio relegado al noveno puesto por los afiliados, lo que, salvo sorpresa, le dejaría sin apenas opciones de entrar en la próxixima Corporación.

Olmos ya pidió el domingo a la dirección del partido que respete el resultado de la votación y que sea fiel a la voluntad de la militancia.

Los estatutos de las primarias del PSOE establecen que debe ser la Federación Socialista Asturiana (FSA) quien confeccione la lista tras haber escuchado la opinión de Wenceslao López.