Argel se queda a vivir en las calles de Oviedo

La calle Aurelio Argel es ahora un fondo de saco que sale de la calle Azcárraga y muere frente a un muro. Su desarrollo urbanístico futuro la prolonga por detrás de la Fábrica de Gas hasta llegar a Postigo. La calle Aurelio Argel, como sucede con el recuerdo del periodista musical que le da nombre, proyecta una sombra que se alarga en el tiempo.

Ayer, su familia acudió a descubrir la placa de esta nueva calle de Oviedo y dio testimonio de esta creciente remembranza que les ha dejado el hijo, el hermano, el padre. "Había tanta gente que lo quería... Uno no sabe cómo gestionar este legado que nos ha dejado". Lo confesaba, emocionado hasta el alma, su hermano Marco Antonio. Su madre, Ludi González, insistía en esta emoción constante de tantos homenajes a su hijo. Y su hija, la hija de Argel, Gael García, dijo las palabras justas, llena de lágrimas: "No podría estar más orgullosa hoy de ver el nombre de mi padre aquí reflejado".

El nombre de Aurelio Argel se quedó ayer a vivir en las calles del Antiguo. Vecina, la suya, de esas otras que tanto recorrió, con andar pausado, la pipa colgando del labio y la emoción en la mirada. Azcárraga o Martínez Vigil, tan a mano, fueron epicentro del mundo folk (ahí el Ca Beleño) que tanto amó, estudió y ayudó a hacerse grande.

Entre los músicos ayer presentes en el homenaje a Argel estaba su amigo José Manuel Tejedor. Al gaitero le extrañó ver en la placa el paréntesis indicando "crítico musical". Entendía Tejedor que esa función del crítico en el caso de Argel nunca fue crítica. "Me choca porque Aurelio sabía más que nadie y nunca tuvo una mala palabra con ninguno".

Hacía sol ayer por la mañana en la calle Aurelio Argel. Una mañana en la que casi uno podía imaginárselo cruzando por allí, la mochila a la espalda, camino de tomar una botella de sidra en alguna terraza.

Lo presentaron como un hombre que vivía "para y por pero nunca de la música". El Alcalde de Oviedo, Wenceslao López, hilvanó el retrato del homenajeado: "Un hombre que deja una huella profunda en la música asturiana, en especial en el mundo del folk, en la música tradicional". Habló el Alcalde del "compromiso", el "estudio" y la "bonhomía". Recordó que fue voz de referencia en la radio con su programa "Música para raptar princesas" en la Ser (también fue colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA) y explicó que esta calle fue una petición que partió de la asociación que organiza los premios Amas, donde precisamente este viernes se le rendirá otro homenaje.

Wenceslao López aprovechó la ocasión para vindicar estos nombres en las calles de la ciudad, quizá un mensaje subliminal sobre las sentencias judiciales del callejero donde se quiso aplicar la Memoria Histórica. "Es una satisfacción", dijo con voz firme, "que los espacios públicos recuerden a los que han dignificado a Oviedo". E insistió en que es "justo y emotivo" reconocer "la dignidad de la buena ciudadanía".

No hay duda de que Aurelio Argel fue un buen ciudadano, un periodista musical culto hasta la erudición, enciclopédico en el manejo de las fuentes. Su colega en la radio, Alberto Toyos, recordaba precisamente que siempre quiso preguntarle -y nunca llegó a hacerlo- cómo se las apañaba, en la época anterior a Internet, para enterarse en el programa de que tal grupo escocés se había separado. Pero Aurelio no perdía detalle de sus cosas. "No era nada sectario", remató Toyos, "y todo lo que tenía de grandón lo tenía de buen paisano".

La despedida la puso, como le hubiera gustado a él, la gaita. Vicente Prado Suárez, "El Pravianu", interpretó, justamente una pieza titulada así, "Despedida".

Su hermano, Marco Antonio García, agradeció el "gran recuerdo" que Oviedo le da "aquí, donde siempre estuvo con el folk". "Este es un homenaje que queda para el recuerdo de su vida".

Con lágrimas y emoción, la familia, los amigos, sus colegas de profesión, también el periodista David Serna que se sumó al estrado que presidía el homenaje, organizadores de los premios AMAS y resto de público fue dejando vacía la calle Aurelio Argel. En el aire quedaron los ecos de una gaita sonando al viento en la última frontera del Antiguo y una mañana de febrero soleyera para acordarse de Aurelio.