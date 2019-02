El "quemacoches" de La Corredoria niega serlo: "Estaba feliz en la cama"

"Es todo falso. Cuando pasó eso yo estaba tan feliz en mi cama". Así se defiende Cesáreo V. G., el hombre acusado de provocar dos incendios en marzo y octubre de 2016 que supuestamente tenían por objetivo los vehículos de otro varón con el que mantiene varios procesos judiciales abiertos. El procesado, para el que la Fiscalía solicita año y medio de cárcel, niega la mayor a pesar de la declaración de una testigo que asegura haberle visto en el lugar del segundo incendio nada más iniciarse el fuego y huir posteriormente en su coche, un Mercedes gris, con las luces apagadas para no ser visto.

El juicio iniciado el jueves y que continuará el martes pone en evidencia la enemistad existente entre uno de los demandantes y el demandado. El propietario de dos de los vehículos calcinados es el padre de una joven que tuvo problemas judiciales con Cesáreo V. G. a raíz del arrendamiento de una finca a este último para poner una granja de caracoles. "Este juicio es una muestra más del acoso al que me tienen sometido desde que los desahucié de mi terreno", sostuvo el proceso a la entrada de la sesión.

La versión choca frontalmente con la dada ante el juez tanto por el dueño de los coches como por su hija. "Venía a diario al bar en el que trabajo a comentar a voces que lo habíamos denunciado", relató la chica, que admitió sospechar de la autoría de los fuegos por parte de su archienemigo, pero reconoció carecer de pruebas, al igual que su padre. "Cuando vimos el coche ya estaba ardiendo, pero no había nadie por la zona", explicó el padre.

Fue el testimonio de una testigo el que permitió a la Policía identificar al presunto autor y sentarlo en el banquillo. Se trata de una joven que, en el momento del segundo de los incendios, producido en la madrugada del 16 de octubre de 2016 pilló in fraganti al acusado en la zona. La mujer declaró estar en casa con una pareja de amigos cuando escucharon una explosión. "Me asomé y al pedir a gritos que me pasaran el móvil para llamar se quedó clavando mirándome, se encorvó, se tapó el rostro con una gorra y huyó en su coche con las luces apagadas", dijo la testigo, mientras que sus dos amigos se limitaron a señalar que vieron al hombre de espaldas.

Identificación por foto

La testigo bajó posteriormente a la calle y se encontró con la hija del propietario del Audi A6 que resultó calcinado en este segundo incendio. Ella le dijo a la afectada que había visto la cara del hombre y cuando le enseñó una foto del que para ella era el sospechoso no tuvo dudas. "Era él claramente", indicó la chica, desmintiendo la teoría de la defensa de que era una conocida de las víctimas. "No soy de Oviedo y llevaba viviendo solamente dos meses aquí cuando ocurrió todo", apuntó.

El presunto "quemacoches" se enfrenta, además de a un año y medio de cárcel, a una indemnización de 2.000 euros para el dueño de los dos coches afectados. Aunque sólo hubo testigos en el incendio de octubre en el que resultó dañado únicamente el Audi A6 del demandante, Cesáreo V. G. se enfrenta también a una condena por el fuego del mes de marzo en el que además de verse afectado un Audi TT del mismo propietario se vieron implicados otros dos turismos ajenos al conflicto.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y el tajante testimonio de la testigo, la defensa lo tiene claro. "Está todo orquestado para perjudicar a mi cliente por las rencillas personales que tienen con él", dijo la letrada Isabel Cossío a la entrada de la sala.