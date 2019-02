La jueza suspende ahora la causa contra el Alcalde y sus concejales por las ferias de Gascona

La jueza de instrucción del número 3 de Oviedo acaba de suspender provisionalmente la investigación que ella misma había puesto en marcha la semana pasada para que declararan como investigados el alcalde Wenceslao López y sus concejales, en una investigación sobre una supuesta prevaricación en las autorizaciones a las actividades festivas de Gascona.

Ahora, después de haber mandado identificar a los concejales que formaron parte de la junta de Gobierno que aprobó la feria de la Gascuña y tras el anuncio del partido ultraconservador Vox de personarse en la causa, la jueza ha dictado un nuevo auto en el que rectifica sus pretensiones iniciales y pide que cese la causa penal a la espera de que se resuelvan los dos contenciosos con recursos pendientes sobre las actividades que se realizan en el Bulevar de la Sidra.

Efectivamente, los vecinos de la zona y el Ayuntamiento mantenien dos causas abiertas en los juzgados de lo contencioso, las dos pendientes de recurso y las dos con fallos opuestos. Por una parte, el juzgado número 1 de Oviedo respaldó en enero la legalidad de la celebración de la Preba. Por otra, unos días antes, el número 3 había anulado el acto de autorización del mercado de Gascuña y había enviado, además, la sentencia a Fiscalía para que investigara una posible desviación de poder.

Sin embargo, esa investigación de Fiscalía quedó archivada, pues el fiscal informó al juez del número 3 que su sospecha de la total omisión de la defensa de los intereses públicos entraba en conflicto, al tratarse de la misma materia, con una denuncia penal que los vecinos habían planteado previamente. En esa denuncia, interpuesta el pasado mes de diciembre, los residentes de Gascona denunciaban la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a sus quejas y el caso omiso a los informes de funcionarios municipales que veían problemas en la organización de actos multitudinarios en la calle de las sidrerías. Esa ha sido la denuncia ante la que la jueza mandó que se identificaran a los miembros de la Junta de Gobierno y se les llamara a declarar como investigados. Fue hace solo cinco días, pero ese tiempo ha bastado para que la misma jueza reconsidere ahora su opinión y resuelva en un auto que la existencia de sendos recursos sobre las causas en vía contenciosa provocan "una clara incertidumbre sobre la realidad de la ilegalidad" de la que se desprendería el presunto delito de prevaricación. En otras palabras, hasta que en Gascuña o en la Prega no haya una sentencia firme que diga que el Ayuntamiento obró mal, la jueza considera que no puede analizar las implicaciones penales del equipo de Gobierno.

"Procede en este momento procesal", concluye el auto, "decretar la suspensión del procedimiento a resultas de resolución firme en los procedimientos seguidos". Y dispone la suspensión y el sobreseimiento provisional.

Los abogados de los vecinos, el despacho De la Iglesia y Teijelo, ya han anunciado que preparan un recurso contra la decisión de la jueza. Por otra parte, la noticia ha sido especialmente celebrada por los miembros del equipo de Gobierno.

Especialmente duro ha sido el concejal de Economía y Turismo, Rubén Rosón (Somos), que ha pedido la dimisión de los ediles del PP y de Ciudadanos por "utilizar su bufete de abogados particular para atacar el turismo, la cultura o la gastronomía de los ciudadanos de Oviedo". Rosón insistió en que es la tercera vez que la oposición trata de tumbar decisiones del gobierno en los tribunales y concluyó que "la justicia no está para hacer política". "Son unos irresponsables, no merecen estar un segundo más ostentando un cargo público", remató.

En parecida clave, pero en un tono menos bronco, se manifestó el concejal de Interior, Iván Álvarez (IU).

"La judicialización extrema de la política", declaró, "es el fracaso de la misma, a la izquierda la tienen que ganar en las urnas, entiendo el nerviosismo de la oposición tras el 2015 pero las elecciones no se ganan en los juzgados , se ganan en la calle, solucionando los problemas de la gente".