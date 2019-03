Piden diez años de cárcel para el Solitario avilesino por atracar dos bancos en Oviedo en 2016

Miguel Ángel Álvarez Riestra, el Solitario avilesino, volverá a sentarse frente al juez el próximo día 27 de este mes para enfrentarse a una pena de diez años de cárcel por atracar a punta de cuchillo dos bancos de Oviedo. El veterano delincuente, de 78 años, fue detenido en agosto de 2017 cuando intentaba secuestrar a un banquero en la localidad cántabra de Liencres y posteriormente se le atribuyeron los dos asaltos perpetrados en la capital asturiana entre octubre y diciembre de 2016.

El primero de los atracos tuvo lugar el 20 de octubre de 2016 en la Caja Rural de Fray Ceferino antes de las dos de la tarde. "Esto no es una broma, quiero 12.000 euros en tres minutos, me he quedado sin trabajo y han puesto ese precio a mi vida", señaló obligando a las empleadas depositar el dinero en una bolsa de plástico con el anagrama de un supermercado.

El segundo incidente ocurrió a las 8.25 del 7 de diciembre del mismo año. En este caso el Solitario avilesino entró en la Caja Rural de la calle Tito Bustillo de Oviedo, donde se llevó 13.000 euros con el mismo modus operandi. El asaltante alegó que le habían apuntado con una pístola y le habían obligado a cometer el delito.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen sendos delitos de robo con intimidación y pide cinco años de cárcel por cada uno. Además piden una idemnización de 6.000 euros a la Caja Rural y 19.415 a la compañía de seguros de la entidad bancaria por los daños económicos ocasionados.