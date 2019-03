La Cometcon resucita el Calatrava

"Llevamos esperando este momento desde que se clausuró la edición del año pasado". Los ovetenses Brenda Palma, Yeray Pérez y Kenny Barba fueron los primeros en entrar ayer al Calatrava para disfrutar de la jornada inaugural de la Cometcon, la feria de ocio alternativo que se celebra desde hace siete años en Oviedo. Llegaron hora y media antes de la apertura para no perderse detalle de una cita que se alargará durante todo el fin de semana y que cada año reúne a miles de apasionados de los videojuegos, los cómics, el rol y todo lo relacionado con la fantasía, desde el anime japonés hasta el cosplay pasando por el universo Star Wars o Harry Potter.

La primera jornada no defraudó en cuanto asistencia. No hubo colas, pero a eso de las siete de la tarde costaba abrirse paso entre la gente en la zona en la que están instalados los 35 puestos de los comerciantes que participan en el evento. Es más, por primera vez desde hace tiempo los pocos locales que quedan abiertos en el centro comercial, la mayoría de comida rápida, se aprovecharon del tirón de la feria e hicieron buenas cajas. "Normalmente esto está vacío y ahora hay tanta gente que esto parece Parque Principado. La Cometcon ha resucitado el Calatrava porque los asistentes suben desde el Palacio de Congresos a comer y tomarse algo", aseguraba la trabajadora de uno de esos establecimientos.

Por la mañana estuvo más flojo, pero alrededor de 300 niños de varios colegios de la región, que fueron invitados por los organizadores, se encargaron de hacer ambiente. "La pena es que sólo podemos estar aquí hasta las cinco. Esto es una pasada", decía Julio Celis, del Palacio de Granda mientras jugaba una partida al "Fortnite" en la zona de ordenadores. Una amiga suya, Andrea Rodríguez, metía prisa para probar los equipo de realidad virtual situados en la otra ala del edificio.

A lo largo del día hubo un montón de charlas, talleres de todos los tipos, partidas de juegos de mesa, competiciones en la zona de consolas... Todo ello en un Calatrava plagado de personas caracterizadas -todos insisten en que no son disfraces- al estilo de sus personajes favoritos. "Soy Akali, una las protagonistas del juego League of Legends que es un poco asesina", explicaba entre risas Andoni Chaparro, una gijonesa que no se ha perdido ni una sola edición de la Cometcon.

Daniel Cardo, de Soto de Llanera, iba de vaquero y portaba revolver, como el protagonista del juego "Red Redemption 2", uno de los más aclamados por su calidad gráfica y su jugabilidad. "Aquí es el único sitio en el que cada uno se viste como quiere, por eso no me lo pierdo", decía. La entrada de ayer, según la organización, cumplió las expectativas, pero se espera que el grueso de visitantes llegue hoy, sobre todo los de fuera de Asturias.