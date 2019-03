Así hablan los turistas enamorados de Oviedo: "Es lo mejor del mundo"

Asturias es un imán para los turistas. Y sus ciudades no lo son menos. Pero ¿qué es lo que más valoran los que visitan zonas como Oviedo? La respuesta es sencilla: entre lo más votado en las páginas web en las que se habla de turismo y se recomiendan tanto lugares como restaurantes y hoteles la catedral, la plaza del Fontán y el parque de San Francisco se llevan la palma entre lo más valorado por los turistas que nos visitan. Pero ¿qué es lo que dicen los que lo disfrutan en sus días de ocio?

"Hacía más de ocho años que no iba al parque San Francisco de Oviedo, es el mejor parque del mundo", "un lugar agradable para pasear, al igual que en toda la ciudad ni un solo papel en el suelo", "Santa María del Naranco es una joya que no se debe dejar de visitar. Está en una ladera espectacular y es una maravilla artística", "Sus piedras transmiten la historia", "El Monte Naranco es un lugar espectacular desde el que contemplar toda la ciudad". Esas son sólo algunas de las lindezas que dedican a la ciudad quienes la alaban en los foros de internet en los que también se pone de manifiesto la actividad cultural (en este enlace puedes consultar todo lo que se puede hacer en Oviedo) o la amabilidad de sus gentes. Dentro del parque San Francisco ha ido ganando enteros la estatua de Mafalda. Tanto que ya hasta cuenta con medio millar de opiniones a su favor. "Muy bonita y tierna, no es de extrañar que haya colas para poder verla y hacerse una foto familiar delante", señalaba hace apenas unos días un visitante.

Entre lo más valorado de Oviedo también se cuela el Museo de Bellas Artes del Principado de Asturias del que sus visitantes destacan tanto la colección "muy variada" como la "excelente presentación" que a juicio de los visitantes tienen todas estas obras.

Pero ojo que no todas las opiniones son buenas. A pesar de que los visitantes y quienes escriben sus comentarios en internet valoran sobre manera todo lo que tiene que ver con la capital y con las actividades relacionadas con el turismo que se pueden hacer en Oviedo también hay críticas a quienes no tratan excesivamente bien a sus clientes. En este enlace te contamos cuál es el hotel más criticado de Oviedo y que menos gusta a sus clientes.