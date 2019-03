Habla el agente que salvó la vida a un joven durante el Carnaval de Oviedo: "En 20 años de servicio no había visto nada igual"

A pesar de que lleva décadas luciendo el informe azul que muestra orgulloso de su trabajo, Luis Daniel Rodríguez reconoce que nunca hasta ahora había tenido que afrontar una situación como la que vivió durante el último carnaval. Este agente de la Unidad de Prevención y Reacción rechaza que le llamen héroe ("sólo hice lo que tenía que hacer", matiza), pero lo cierto es que le salvó la vida a un joven que apenas acababa de cumplir la mayoría de edad y que podía haber muerto desangrado en plena calle si en su camino no se hubiera cruzado este particular ángel custodio vestido de azul.

Aquella noche Rodríguez estaba viviendo una guardia tranquila. No había demasiados incidentes pese a ser la gran noche del carnaval de Oviedo. La ciudad estaba a rebosar de gente pero todo parecía tranquilo hasta que dieron las cinco de la mañana. Fue entonces cuando a este agente y a sus compañeros les alertaron de que un grupo de jóvenes había protagonizado una fuerte discusión en la plaza de la Catedral. Un joven había agredido a otro con una botella rota. "El herido estaba muy alterado y no era para menos. Tenía un desgarro enorme. Estaba sangrando mucho. En 20 años de servicio no había visto nada igual, tenía el humero fuera", recuerda aún a día de hoy Rodríguez. Es una de las imágenes que no se le va a poder olvidar. El joven ya está fuera de peligro en buena medida gracias a él.

"Recibimos formación en primeros auxilios y no dudé en hacerle el torniquete, estaba preparado para hacerlo", asegura el agente haciendo hincapié en que de la herida del joven manaba mucha sangre. Rodríguez reconoce, además, que de no ser por sus compañeros no habría podido reaccionar de esta manera. En total cinco agentes participaron en el operativo que se saldó con el herido en el hospital. Al mismo tiempo que Rodríguez atendía al herido sus compañeros asistían a otras tres personas que habían sido también atacadas.

Formado en el País Vasco Luis Daniel Rodríguez, natural de Blimea y delegado además de la Confederación Española de Policía en Oviedo, pidió su traslado a Asturias hace más de una década y lleva en una Unidad de Prevención desde que comenzó la unidad en Oviedo. Ahora este "héroe" azul ya tiene una página más de éxito que sumar a su expediente.