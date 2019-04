"Sin la franquicia nos quedamos en la calle", dicen los dueños del Telepizza del Calatrava

Andrés García y Raquel González se han quedado hoy sin trabajo después de veinte años en la misma compañía, primero como empleados y luego como franquiciados de Telepizza. El cierre del centro comercial del Palacio de Calatrava ha acabado con su medio de vida. La gerencia de la gran superficie les ha obligado a desalojar el local por el que habían firmado en su día un contrato de alquiler hasta 2024. La adquisición del centro comercial por parte de la empresa Estabona y sus planes de reestructuración integral del espacio también han fulminado el acuerdo de explotación al que el matrimonio había llegado con Telepizza. "El contrato con la empresa madre iba ligado al local, así que sin la franquicia nos quedamos en la calle. Es una pena porque encima nos iba muy bien", explicó ayer Raquel -que está en avanzado estado de gestación- mientras supervisaba el desalojo de lo que fue su establecimiento de comida rápida en el tercer piso del centro comercial de Buenavista.

El matrimonio y sus nueve empleados se afanaron ayer en vaciar por completo el local para cumplir el plazo impuesto por la gerencia del centro comercial. La pareja recibió un burofax el martes por la mañana apremiándoles a dejar libre el espacio antes del jueves (mañana). Ese mismo día sacaron frigoríficos, campana extractora y mobiliario, e incluso regalaron pizzas en el entorno del Palacio de Congresos para que la comida almacenada no se echase a perder. Trabajaron hasta las once de la noche dejando para el día siguiente el material más pesado, como dos hornos de media tonelada. Al cierre de esta edición, seguían en el Calatrava desmantelando con cuidado el establecimiento para no dañar el suelo por el peso de los materiales. "Tendremos que tirar alimentos, sobre todo masa e ingredientes de pizza, si queremos cumplir con el plazo de desalojo", afirmaron los franquiciados.