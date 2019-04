Heridas dos mujeres al descolgarse un ascensor desde un cuarto piso en un edificio de Caveda

Dos mujeres de 49 y 62 años de edad -con iniciales M. D. E. I. y M. A. S. N. respectivamente- tuvieron que ser trasladadas ayer al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras descolgarse el ascensor que estaban utilizando desde un cuarto piso en el número 6 de la calle Caveda, en pleno centro de Oviedo. Aunque sufren varias contusiones y ambas tienen dolores en el cuello, las afectadas pudieron salir del elevador por su propio pie del elevador y desplazarse hasta el centro de salud de La Lila, donde los médicos tomaron la decisión de enviarlas al hospital para que fueran sometidas a varias pruebas.

El suceso tuvo lugar alrededor de las tres y media de la tarde. "Nos montamos en el cuarto piso y nada mas subirnos, el ascensor empezó a caer a toda velocidad. Recuerdo que al llegar abajo se produjo un ruido tremendo y que las dos nos caímos al suelo. Antes ya nos habíamos golpeado contra las paredes según íbamos cayendo", explicaba M. D. E. I. poco después de ser atendida en el HUCA. "Nos han hecho placas para ver el tipo de lesión que tenemos. Aún no se nos ha quitado el susto del cuerpo, podíamos no haberlo contado. El estruendo fue tremendo", recalcaba la mujer aún con el susto en el cuerpo.

Las primeras pesquisas apuntan a que, a pesar de haberse descolgado, los sistemas de seguridad del ascensor actuaron con eficacia y evitaron que se produjese una tragedia. "Cuando reaccionamos nos dimos cuenta de que estábamos por debajo del piso cero. No podíamos abrir la puerta y se nos ocurrió llamar al teléfono del servicio técnico, que fueron los que nos sacaron del ascensor", dice M. A. S. N.

Y así fue. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos, la Policía Local y hasta una ambulancia de emergencias, pero cuando llegaron todos esos efectivos, según fuentes consultadas por este diario, las dos mujeres ya estaban en el centro de salud de La Lila. "Ambas tuvimos un ataque de ansiedad muy grande. No nos podíamos creer lo que nos había pasado. Menos mal que no ocurrió algo mucho más grave", señala M. A. S. N. Las dos mujeres afectadas aseguran que no es la primera vez que se registran problemas de este tipo con el ascensor. "Ya se había desprendido en otra ocasión, pero no fue tan grave. En esta ocasión llegué a temerme lo peor", asegura M. D. E. I.