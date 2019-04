Así son las nuevas paradas de bus en Oviedo

Oviedo implantará el plan de mejoras en el transporte público urbano el próximo verano, previsiblemente a partir del 1 de agosto. La Junta de Gobierno ha dado luz verde esta mañana a la modificación de las líneas de autobús que supondrá la creación de dos nuevas rutas y la ampliación del servicio en la zona rural. En total, la red de autobuses pasará de 193,75 a 241,65 kilómetros, algo que, para las arcas municipales, supondrá un incremento de costes de 306.484,83 euros anuales (144.500,02 euros mejora líneas urbanas y 161.984,81 euros dos nuevas líneas zona rural).

Las principales novedades son la creación de una línea rápida (R) entre el Polígono del Espíritu Santo y El Cristo que circulará solo los días laborables y pretende aliviar la presión existente en las rutas C y D. La línea R tendrá menos paradas de lo habitual y un recorrido de 12,7 kilómetros para cruzar la ciudad. También nace la nueva línea I, que cubrirá demandas históricas como las de las zonas de Villamar, Las Campas del Naranco, Florida y Olivares y cuya cabecera estará en Llamaquique.

Puedes consultar aquí todos los cambios de las líneas de bus con el detalle de paradas y conexiones.

El plan hace un esfuerzo específico para aumentar la cobertura del servicio en la zona rural del concejo. Así, la línea K amplía su recorrido en la zona de Latores para dar servicio a los núcleos de Llagú, Santo Medero y Ayones.

El alcalde, Wenceslao López, ha destacado la apuesta estratégica por el transporte público como una política pública básica para lograr una ciudad más sostenible y con mejores servicios para la ciudadanía. Por su parte, la concejala de Servicios Básicos, Ana Rivas, agradeció a los colectivos vecinales, trabajadores de TUA y representantes municipales su implicación para consensuar un acuerdo global sobre el nuevo mapa del transporte tras celebrar más de una veintena de reuniones a lo largo de año y medio.

A continuación, se detallan las principales modificaciones que entrarán en vigor en las líneas de autobús el próximo verano.

— Línea C: Se reduce, en los días laborables, las frecuencias de paso en paradas en 5 minutos, pasan a ser cada 15 minutos.

— Línea D: Se suprime la parada de la línea D2 Aureliano San Román Palladium, por motivos de seguridad vial.

— Línea E: Se elimina de su recorrido, las paradas ubicadas en las calles Francisco Cambó y Ramiro I respectivamente y se suprime la parada de la línea E2 Aureliano San Román Palladium, por motivos de seguridad vial. Se mantienen las frecuencias de paso

— Línea F: Se modifica su recorrido a su paso por Ciudad Naranco y Villafría para habilitar nuevas paradas respondiendo a las demandas ciudadanas. Se mantienen las frecuencias de paso

— Línea G: traslado de la cabecera situada en la calle Piloña al Centro Medico.

— Línea I: Creación de una nueva línea, cuya única cabecera se situada en la calle Trece Rosas. Circulará todos los días con frecuencias de 75 minutos. Línea circular, única cabecera situada en la calle Trece Rosas, junto al Edificio de Servicios Múltiples del Principado de Asturias y el Instituto de Enseñanza Secundaria Aramo. Esta línea dará servicio a Villamar, Las Campas del Naranco, Florida y Olivares.

— Línea K: Se modifica prácticamente toda ella. Se crea una única línea, cuya única cabecera se sitúa en la Plaza América y se aumenta recorrido por la zona de Latores. El nuevo recorrido se prolongará, a partir de la parada Latores por las zonas de Llagú, Ayones y Santo Medero para dar cobertura de servicio a esos vecinos. La frecuencia será cada 75 minutos.

— Línea M: traslado de la cabecera situada en la Plaza Primo de Rivera a una zona junto a la estación de Renfe. Se mantienen misma frecuencias y horarios que los actuales.

— Línea R: Creación de una nueva línea con cabecera en el Polígono Espíritu Santo (C/ Ámsterdam) y en la parada Facultades situada en la calle Valentín Andrés Alvarez. Estas líneas solo circulará los días laborables y durante el periodo que abarca del 16 de julio al 30 de agosto no llegarán a la parada de las Facultades en el Cristo. Se programa, como hora de salida, las 6:40, para que no se solape con las líneas C y D, que inician sus recorridos a las 6:30.

El año pasado un total de 11.651.763 viajeros utilizaron el transporte público urbano en Oviedo, una cifra que representa 62.172, usuarios más que en 2017 a pesar de las jornadas de huelga en el servicio que se vivieron a lo largo del mes de diciembre. El servicio ha incrementado su demanda en 308.874 viajeros desde 2016 y en 334.708 usuarios respecto a 2015.